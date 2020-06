Afera z Brave Browser: zarabiali na podpinaniu reflinków, i to nie po raz pierwszy

Brave Browser reklamowana jest jako najbezpieczniejsza przeglądarka; wolna od telemetrii i inwazyjnych funkcji o charakterze zarobkowym. Tymczasem...

Przeglądarka Brave może przejmować odnośniki, a następnie dodawać do nich kod polecający tak, aby twórcy mogli zarabiać na przekierowaniach – alarmuje David Gerard, publicysta i ekspert ds. kryptowalut. Gerard zainteresował się sprawą właśnie dlatego, że chodzi o odnośniki do giełdy kryptowalutowej, a konkretniej Binance i jej siostrzanych marek.

Jak zauważa, bez względu na źródło wizyty, czy to z poziomu wyszukiwarki czy bezpośrednio, Brave podmienia nominalny adres na reflink.

Ok it is not a "redirect", but an autofill. Just with binance you get autofilled a reflink like it seems.