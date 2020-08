Affinity Designer 1.5.4

29.02.2020 15:38 • Recenzja do wersji 1.7.0

Obecnie mam wersję 1.8 zarówno Affinity Designer jak i Photo oraz Publisher.

Program wykorzystuję do projektowania elementów graficznych gdzie Illustrator jest przerostem formy nad treścią. I o ile w większości prac wystarczyłby mi Affinity Designer tak niestety natrafiam na gigantyczny problem. A mianowicie wydajność. Program jest absurdalnie wolny. Dodanie jakiegoś efektu w postaci cienia, czy bardziej skomplikowanych kształtów owocuje potwornym spowolnieniem. Przesunięcie elementów z punktu A do punktu B to istna katorga. Nie rozumiem tego problemu zważywszy, że są to obiekty wektorowe.





To samo dzieje się w Affinity Photo gdzie dodanie jakichkolwiek efektów typu blur powoduje mocne spowolnienie programu. Coś czuję, że silnik jaki napędza te programy ma spory problem z wydajnością.

O wiele bardziej skomplikowane elementy nie mają problemu z działaniem na Illustratorze. To samo z Photoshopem gdzie niejednokrotnie otwieram po 20-30 rawów na raz, Affinity Photo przy takiej ilości by eksplodował.



Gdyby nie te problemy to z przyjemnością pracowałoby mi się na obydwu mimo, że mają jeszcze sporo ograniczeń.



Daję 3 gwiazdki z powodu problemów z wydajnością.