Affinity Publisher to program do składu DTP, mający konkurować z Adobe InDesign. Podobnie jak w przypadku innych programów Affinity, przed wydaniem stabilnej wersji producent dał nam dostęp do darmowej bety.

Program ma wszystkie narzędzia, potrzebne do złożenia dokumentu na potrzeby druku lub publikacji cyfrowych. Przy tworzeniu dokumentów możemy ustalić rozmiar papieru, jednostki miary i potrzebne marginesy. Tworząc i edytując dokument można korzystać z dobrze znanych w branży narzędzi – pól tekstowych z efektami i bogatymi opcjami formatowania, podstawowych narzędzi do edycji grafiki, kształtów wektorowych, krzywych rysowanych odręcznie, tabel, przezroczystości, gradientów i efektów warstw. Elementy można układać na warstwach, grupować, ukrywać i zmieniać ich kolejność. Można również używać przyciągania (magnes), by ułatwić sobie precyzyjne wyrównywanie elementów.