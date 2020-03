Pobierz program

Agar.io to bardzo wciągająca i prosta pod każdym względem gierka, w której gracz wykazać się musi nie lada zręcznością, spostrzegawczością oraz logicznym myśleniem. Udostępniona została online, do uruchomienia w przeglądarce internetowej oraz w wersjach przeznaczonych na smartfony z Androidem i iOS-em.

Prostota kluczem do sukcesu

Opisywana gierka jest banalnie prosta pod niemal każdym względem. Zarówno zasada rozgrywki, jak również oprawa graficzna znacząco odbiega od tego, do czego zdążyły nas przyzwyczaić współczesne gry, również te przeglądarkowe. Gracz wciela się na początku w niewielką plamę i jego zadaniem jest zbieranie na planszy innych plam, tak aby jego stawała się coraz większa i co za tym idzie, rosła w siłę. Większość wspomnianych plamek to nieruchome i odradzające się po zebraniu elementy planszy, jednak wśród nich znajdziemy również znacznie większe, które sterowane są przez innych graczy.

Tryby rozgrywki

Jak już zostało wspomniane, w rozgrywce biorą udział inni gracze z całego świata. Zdarza się, że na planszy boje toczyć może równocześnie nawet przeszło 100 graczy, którzy są naszymi rywalami. W podstawowym trybie, gracz musi powiększyć swoją plamę i przejąć plamy innych graczy. Obowiązuje tutaj zasada, kto większy ten wygrywa :-) To jednak nie wszystko. Agar.io umożliwia zabawę w drużynach czy trybie Battle Royale. Każdy z nich, pomimo swojej prostoty potrafi wciągnąć gracza na ładnych kilka godzin.

Kluczowe cechy gry: