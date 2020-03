Pobierz program

Age of Empires II: Definitive Edition to odświeżona wersja klasycznej strategii czasu rzeczywistego, która może pochwalić się ulepszoną grafiką i poprawionym interfejsem użytkownika.

Coś więcej niż remaster

To wydanie zawiera podstawową wersję gry Age of Empires II: Definitive Edition, oficjalne rozszerzenia, a także zupełnie nowy dodatek – The Last Khans, w którym udostępniono trzy nowe kampanie oraz cztery nowe cywilizacje. Oprawa wizualna może być wyświetlana w jakości 4K, o ile posiadamy monitor wspierający taką rozdzielczość ekranu.

Wystarczy na wiele tygodni

Zdaniem wydawcy otrzymujemy tytuł zapewniający łącznie ponad 200 godzin rozgrywki. A do tego dochodzi jeszcze możliwość zabawy wieloosobowej, dzięki której możemy rzucić wyzwanie innym graczom z całego świata, więc nie będzie dużą przesadą stwierdzenie, że w Age of Empires II: Definitive Edition można grać bez końca.

Jak w to się gra?

Age of Empires II: Definitive Edition to RTS, co oznacza, że w trakcie zabawy skupiamy się na pozyskiwaniu zasobów (jedzenie, drewno, kamień i złoto), stawianiu nowych budynków (rozbudowa własnej bazy ma fundamentalne znaczenie), rekrutowaniu jednostek (piechota, maszyny oblężnicze i wiele innych) oraz walce z przeciwnikami.

Najważniejsze cechy:

odświeżona wersja kultowej strategii

zawiera grę, dodatki oraz zupełnie nowe kampanie

tryby dla jednego i wielu graczy

ponad 200 godzin rozgrywki

ulepszona grafika, poprawiony interfejs

Minimalne wymagania sprzętowe: