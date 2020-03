Airbus A320 lądował awaryjnie przez płonący powerbank. Czy linie lotnicze powinny ich zabronić?

Udostępnij:

Nie tylko smartfony i notebooki są podatne na przegrzanie, co może prowadzić do ich samozapłonu, a nawet eksplozji. W praktyce jest to problem każdego akumulatora litowo-jonowego, a więc także popularnych powerbanków. Jeden z nich zmusił załogę Airbusa A320 linii United do awaryjnego lądowania.

Pechowy samolot leciał z lotniska Newark w Nowym Jorku na Bahamy. W pewnym momencie jeden z pasażerów zgłosił, że jego powerbank zajął się ogniem. Personel pokładowy natychmiast umieścił urządzenie w ognioodpornej skrzyni, którą dysponuje specjalnie na takie okazje. Mimo wszystko piloci zdecydowali się na awaryjne lądowanie w Daytona Beach, co zostało podyktowane procedurą na wypadek zauważenia ognia na pokładzie.

Port lotniczy Daytona Beach w krótkiej notatce na Twitterze zapewnia, że maszyna bezpiecznie usiadła na pasie i żadna z osób na pokładzie nie została ranna.

A @united Airbus 320 from Newark, NJ headed to Bahamas made an emergency landing @FlyDAB after this battery charger caught fire during flight. Fire was contained to the passenger's bag, put in fire retardant case until the plane landed safely. No injuries or damages.

Całe to zdarzenie ma jednak także szerszy kontekst. Motywuje do dyskusji, czy linie lotnicze powinny zakazać przewożenia powerbanków, skoro w taki właśnie sposób traktują każdą inną elektronikę mogącą doprowadzić do pożaru.

W 2016 r., po serii problemów z akumulatorem, duża część przewoźników zabroniła wstępu na pokład swych samolotów ze smartfonem Samsung Galaxy Note 7. Z kolei w sierpniu 2019 r. Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) wydała instrukcję, aby zakazać wybranych modeli laptopa MacBook Pro, również wskutek incydentów z bateriami.

Z powerbankami jest ten problem, że trudno dokonać ich segregacji. Rynek zalewają produkty mało znanych, przeważnie azjatyckich marek, które ciężko umieścić w precyzyjnym zestawieniu. W takim wypadku należałoby zabronić wszystkich powerbanków. Bez żadnych wyjątków.