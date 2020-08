Pobierz program

Airflow umożliwia komfortowe oglądanie wybranych materiałów z komputera na urządzeniach Apple TV i Chromecast.

Korzystanie z Airflow jest bajecznie proste. Wystarczy bowiem skorzystać z techniki „przeciągnij i upuść”, by umieścić dowolny film w głównym oknie programu, a następnie rozpocząć oglądanie. Warto w tym miejscu odnotować, że Airflow obsługuje również napisy w filmach DVD i Blu-Ray. Na uwagę zasługuje również pełne wsparcie dźwięku 5.1 zarówno w przypadku Chromecast, jak i Apple TV. Co istotne, w trakcie seansu narzędzie w znikomym stopniu zużywa zasoby komputera.

Airflow pozwala również na tworzenie list odtwarzania, dzięki czemu po skończeniu jednego odcinka serialu nie musimy podchodzić do komputera, by włączyć kolejny. Komfort użytkowania zapewnia także funkcja zapamiętywania w którym miejscu skończyliśmy oglądać dany film, więc powracając do niego rozpoczniemy seans w tym samym miejscu, gdzie przerwaliśmy go ostatnim razem.