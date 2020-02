​Pobierz program

Aiseesoft Blu-ray Player to szybki i lekki odtwarzacz Blu-Ray stworzony z myślą o użytkownikach systemów Windows oraz Mac OS. Umożliwia on sprawne odtwarzanie filmów zapisanych na płytach BD, struktur tego typu nośników zapisanych na dysku twardym, jak również obrazów ISO, zawierających kopię krążka. Aplikacja z powodzeniem wykorzystywana może być także do oglądania standardowych materiałów wideo i słuchania muzyki w najpopularniejszych formatach.

Program wyposażony został w bardzo prosty, ale estetyczny interfejs graficzny. Aplikacja doskonale radzi sobie z obsługą filmów w najwyższej jakości, a ich odtwarzanie przebiega płynnie nawet na starszych komputerach. Istotną zaletą Aiseesoft Blu-ray Player jest to, iż potrafi on odtwarzać zabezpieczone filmy Blu-ray niezależnie od regionu. Wystarczy, że włożymy zaszyfrowany nośnik do napędu, a program samoczynnie połączy się z serwerem producenta i złamie zabezpieczenia, umożliwiając swobodne korzystanie z płyty.

Odtwarzacz oferuje jedynie podstawową funkcjonalność, bez zbędnych wodotrysków. Wyposażony został w dopracowany silnik audio, pozwalający odtwarzać ścieżkę dźwiękową bez jakiejkolwiek utraty jakości w wielu systemach. W programie nie brakuje też opcji tworzenia zrzutów ekranu z filmu czy manipulowania podstawowymi parametrami obrazu (jasność, kontrast, saturacja itp.).

Wspierane formaty

Blu-ray: nośniki Blu-ray, struktury Blu-ray, obrazy ISO Blu-ray (wymagany wirtualny napęd do załadowania obrazu dysku)

Video: MPG, VOB, MP4, M4V, TS, MTS, M2TS, MXF, RM, RMVB, WMV, ASF, MKV, AVI, 3GP, 3G2, F4V, FLV, SWF, MPV, MOD, TOD, QT, MOV, DV, DIF, MJPG, MJPEG, TP, TRP, WEBM

HD Video: HD ASF Video(*.asf), HD AVI Video(*.avi), HD H.264/MPEG-4 AVC Video(*.mp4), HD MKV Video Format(*.mkv), HD MOV Video(*.mov), HD MPG(*mpg), HD TS(*.ts), HD WMV(*.wmv), HD MP4(*.mp4), HD WebM(*.webm)

Audio: AAC, AC3, AIFF, AMR, AU, FLAC, M4A, MKA, MP2, MP3, OGG, WAV, WMA

