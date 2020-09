Pob​ierz program

Aiseesoft Burnova umożliwia nagrywanie wybranych filmów z dysku twardego komputera oraz materiałów udostępnionych w internecie (np. w serwisach YouTube i Vimeo) na płyty DVD lub CD. Oprócz tego istnieje opcja „wypalania” plików ISO na wybranych nośnikach.

Wiele opcji konfiguracyjnych

Za sprawą Aiseesoft Burnova możemy dostosować menu płyty DVD/Blu-Ray do własnych preferencji, wybierając jeden z wielu predefiniowanych motywów graficznych. Nic nie stoi na przeszkodzie, by podzielić film na sceny, dodać do niego zdjęcia i wiele innych elementów. Dopełnieniem wszystkiego jest umieszczenie poszczególnych przycisków w dowolnych miejscach (tytuł, menu, odtwarzanie), co może okazać się przydatne zarówno wśród amatorów, jak i osób zajmujących się profesjonalnym tworzeniem filmów z rozmaitych uroczystości (np. ślub, wesele czy pierwsza komunia).

Obsługuje zarówno DVD, jak i Blu-Ray

Wśród obsługiwanych rodzajów nośników DVD znajdziemy: DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-5, DVD-9 i nie tylko. Oznacza to, że dowolny plik umieszczony na płycie można bez problemu uruchomić na odtwarzaczach DVD. Mimo wszystko opisywana technologia jest dość przestarzała, dlatego też Aiseesoft Burnova pozwala nagrywać swoje filmy w wysokiej jakości na płytach Blu-Ray. Wystarczy przeciągnąć materiały wideo do głównego okna programu lub też wskazać ścieżkę zapisu pliku ISO.

Lista wspieranych formatów plików wideo i audio

Aiseesoft Burnova wspiera najpopularniejsze formaty plików wideo, takie jak: MP4, AVI, WMV, MKV, M4V, MOV, M2TS/MTS, 3GP, VOB, FLV, MPEG, MPG, DV, RMVB, TOD, ASF i inne. Można ponadto zaimportować ścieżkę dźwiękową zapisaną jako: MP3, AAC, AIFF, FLAC, WAV, WMA, OGG, AC3, MPA, MP2 i nie tylko. Dodatkowo zadbano o opcję dodawania i edytowania napisów (SRT, SUB, SSA i ASS).

Aiseesoft Burnova – podsumowanie: