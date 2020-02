Pobi​erz program

Aiseesoft Screen Recorder to nieskomplikowany program umożliwiający nagrywanie rozmaitych działań użytkownika na pulpicie systemu operacyjnego Windows, w grach i aplikacjach.

Narzędzie skierowane jest do osób, które przygotowują prezentacje multimedialne, tworzą materiały typu let’s play z popularnych gier komputerowych czy też przygotowują samouczki w formie krótkich filmów. Aiseesoft Screen Recorder idealnie sprawdzi się także wśród osób poszukujących aplikacji do nagrywania filmów z popularnych serwisów (np. YouTube) czy też seriali emitowanych online w celu ich późniejszego odtworzenia bez konieczności posiadania dostępu do sieci. Z programu można zrobić użytek, by nagrać wideokonferencję lub też zwykłą rozmowę przeprowadzaną za pośrednictwem Skype’a lub innego, dowolnego komunikatora.

Aiseesoft Screen Recorder pozwala na rejestrowanie całego ekranu lub jedynie wybranego fragmentu. Użytkownik sam decyduje, czy aplikacja ma przechwytywać także obraz z kamery internetowej oraz nagrywać dźwięk z mikrofonu. W razie potrzeby istnieje możliwość wykonania zrzutu ekranu o dowolnym rozmiarze.

Warto dodać, że wszystkie projekty utworzone za pomocą Aiseesoft Screen Recorder można zapisać do najpopularniejszych formatów, takich jak np. MP4, WMV, MOV, AVI, GIF oraz TS.