Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

Akinator to darmowa gra, która w wersji na PC z systemem operacyjnym Windows jest dostępna wyłącznie przez przeglądarkę stron internetowych.

Jak w to się gra?

Po uruchomieniu gry na ekranie zobaczymy tytułowego Akinatora, czyli słynnego dżina, który musi zgadnąć, jaką postać (prawdziwą lub fikcyjną) mamy na myśli. W tym celu wspomniany bohater zadaje nam różnego rodzaju pytania, a my na nie odpowiadamy, starając się mu pomóc lub przeszkodzić. Kiedy okaże się, że Akinator nie radzi sobie z rozwiązaniem zagadki, możemy dodać do bazy swoje rozwiązanie, by ułatwić zabawę następnym użytkownikom.

Dla każdego

Akinator powstał z myślą o zarówno młodszych, jak i starszych graczach, dlatego też twórcy umożliwili włączenie dziecięcego trybu, w którym nie pojawią się zagadki przeznaczone dla młodzieży i dorosłych.

Po polsku

Warto wspomnieć, że Akinator uruchamia się w angielskiej wersji językowej, ale możemy zmienić ją na polską w menu gry.

Najważniejsze cechy: