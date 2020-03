Aktualizacja NaviExpert na Androida wprowadza ulepszony sposób informowania o korkach

Udostępnij:

Nawigacja NaviExpert na Androida dostała aktualizację, po której czytelniej wyświetla informacje o natężeniu ruchu. Zamiast "kolorowania" wszystkich głównych dróg widocznych w danej chwili na mapie, informacje o korkach pojawiają się tu teraz tylko w kontekście bieżącej trasy i alternatywnych dróg dojazdu, co zwiększa czytelność.

Sama kolorystyka pozostaje natomiast bez zmian. Niebieskie fragmenty trasy to te, na których ruch przebiega bez problemów, żółtym kolorem zaznaczane są odcinki z niewielkimi utrudnieniami, zaś czerwonym i bordowym odpowiednio fragmenty zakorkowane i te, gdzie można spodziewać się dużych zatorów. Co istotne, użytkownicy mogą także wrócić do poprzedniego sposobu wyświetlania informacji o korkach, zaglądając do ustawień aplikacji.

NaviExpert po aktualizacji czytelniej informuje o korkach, fot. materiały prasowe.

– Do tej pory w aplikacji NaviExpert korki w trakcie nawigacji prezentowane były na wszystkich głównych drogach za pomocą szerokiej palety różnych kolorów – mówi Katarzyna Przybylska z Telematics Technologies, producenta aplikacji NaviExpert. – W związku z prośbami wielu użytkowników postanowiliśmy uwypuklić przede wszystkim korki na samej trasie oraz trasach alternatywnych. Zwiększyliśmy czytelność tych informacji, które podczas jazdy są dla kierowcy najważniejsze, aby mógł szybko zorientować się w sytuacji na drodze – dodaje.

Odświeżony sposób informowania o korkach pojawił się w NaviExpert 11.4.287 na Androida – aktualizacja jest już dostępna dla wszystkich.

