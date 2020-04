Akwarium HRG-380 29L z filtrem i Lampą LED - TEST I RECENZJA

Zachciało mi się akwarium z mięsożernymi agresorami. Z racji jakże "olbrzymiej" powierzchni mieszkania - zdecydowałem się na malutkie, bo aż 29 litrowe. Właściwie to na 30... ale było takie a nie inne. Wybrałem ładnie SunSun HGR-380.

Akwaria dostępne są w kilku pojemnościach (9, 14 i 29 litrów) i kolorach (czarne, niebieskie, białe i o zgrozo... różowe). W zestawie w pudle wątpliwej jakości dostajemy akwarium z zamocowaną już pokrywą w której wbudowane jest oświetlenie LED o mocy kilku W (zależnie od pojemności), filtr i przyłącza, medium filtracyjne w postaci gąbki. W moim przypadku padło na to największe... bo na większe choćbym chciał, to miejsca nie znajdę. W podjęciu decyzji pomogła mi też kompaktowa budowa.

Co ciekawe - akwarium jest bardzo tanie - bo dałem za nie coś w okolicach 160-170 PLN. Ma też gięte ranty przednie.

Po kolei postaram się więc podsumować go dość mocno rzetelnie (jak najbardziej subiektywnie oczywiście).

Budowa akwarium:

Szczerze mówiąc... spodziewałem się większego badziewia i o dziwo jestem mile zaskoczony. Gięte szkło wygląda bardzo fajnie. Pewne zastrzeżenia można mieć co prawda do położonego silikonu (przy dolnej obudowie - nota bene wiszącego "w powietrzu" dna) wygląda to... kiepsko. Miejscami silikonu jest więcej, miejscami mniej, ale ogólnie oceniam na 4+. Przy tylnej krawędzi... "siadaj pała" - no tam jest niechlujnie i brzydko. Na szczęście większość z czasem zasłonią rośliny.

Oświetlenie LED:

Niby posiada wszystko co powinno - typowe diody do wzrostu roślin, jednak jego moc i wydajność oraz parametry diodek wołają o pomstę do piekła. Czemu? Wszystko było by ok, gdyby nie fakt, że po włączeniu oświetlenia NIC nie wygląda naturalnie. Innymi słowy mówiąc CRI (współczynnik oddawania barw) wręcz odstrasza. Nie przeczę, że roślinkom może być z tym dobrze... do pewnego momentu, ale ryby, kolor roślin itp. - wyglądają wybitnie nienaturalnie.

Zrobiłem mały test. Wlałem bakterie nitryfikacyjne SERA. Dzięki nim woda robi się lekko mętna na czas od 4-24 godzin (zanim zrobią swoje). Nie szkodzi to rybkom i innym żyjątkom, ale znakomicie pokazuje to felerne światło. Mało tego, patrząc na nie - szkoda mi było roślin i ryb. Przerobiłem więc "na szybko" pokrywę wstawiając do niej coś, co trzyma parametry i jednocześnie nie pożera dużo watów.

Tak wygląda woda i rośliny przy fabrycznym oświetleniu:

Tak wygląda przy hybrydzie (moje + fabryczne):

No a tak wygląda przy mojej produkcji oświetleniu:

Na chwilę obecną chodzi "hybryda" z czystej ciekawości - co tam z tego wyniknie. Na szczęście przerobienie pokrywy do własnych potrzeb jest banalnie proste. Trzyma się na 2 śrubach. Do tego jej dwie części są skręcone kilkoma wkrętami. Do podatkowego oświetlenia wykorzystałem wnękę która już tam byłą - po prostu wyciąłem dziurzysko na ciepło i wstawiłem osłonę (klosz z pleksi). Przewody wyprowadziłem tyłem tak jak oryginalne, tyle że z drugiej strony. No po tym zabiegu muszę przyznać, że jest o niebo lepiej.

Filtracja fabryczna:

Filterek kaskadowy - pompuje wodę z okolic prawego dolnego narożnika... przez deszczownicę (?!) na gąbkę i ewentualne media filtracyjne. Nie wiem czemu przez deszczownicę... bo na litość boską zatkanie jej jest dziecinnie proste "syfkami" a na dole przy koszyku gąbki nie ma. Natomiast gąbka jest jako medium filtracyjne w koszyku. Rozwiązanie niezbyt trafione. Podobnie jak napowietrzanie - pompa nie posiada regulacji. O ile do filtrowania wody jest za słaba... o tyle do napowietrzania za mocna. Tak w dużym skrócie - może się sprawdzić tylko w akwarium z jakimiś rybami towarzyskimi lubiącymi mocny prąd wody i duże napowietrzenie (nota bene przylgi chińskie będą miały jak w raju, Otoski przyujściowe też). Ale nie do szczupieńczyków karłowatych czy kolcobrzuchów karłowatych. Szczególnie te drugie są malutkie i nie lubią silnego nurtu, preferują wody prawie stojące. A takie właściwie są u mnie.

Inna sprawa, że w ostatnim czasie odpalałem kilka akwariów, w tym jedno o takiej samej pojemności - ale klasyczne, z filtrem zewnętrznym Sera (ten najmniejszy bio). Nie było tam żadnych problemów - pomimo braku węgla aktywnego i lampy uv. Tutaj... na identycznej konfiguracji różniącej się filtrem i napowietrzaniem - tragedia. Takiego zakwitu wody dawno nie czułem. Włosy w nosie same napinały się jak baranie jaja i skręcały w panice. Dlatego wstawiłem tam chwilowo filtr Sera z lampą UV dedykowany do akwariów 60 litrowych - wpakowałem do niego zeolit (usuwa azotany), ceramikę (osiedlą się tam bakterie), gąbkę filtracyjną i odrobinę węgla aktywnego. Efekt po 12 godzinach - woda czysta, smrodu brak... lampa UV jeszcze wyłączona. Ale w razie potrzeby jest.

Polecam od razu dokupić filtr - za niecałe 20 pan można dostać np. HJ-611B - z gąbką filtracyjną i pojemnikiem na medium (w tym przypadki fabryczny węgiel aktywny). Sprawdzi się dużo lepiej, tym bardziej, że posiada regulację przepływu. Bardzo fajny mały filtr. Nie mniej jednak uparcie będę polecał filtry zewnętrzne - jeśli nie lubimy przepłacać, to do takiego akwarium szczerze mogę polecić Ikola 150. Głównie dlatego, że jest dopracowany, mało awaryjny i kosztuje też w okolicach 150 PLN - oczywiście nie na alledrogo, tam trzeba już dopłacać 20-40 PLN (http://aadg.pl/akwarystyka-slodkowodna/filtracja-slodkowodna/filtry-zewnetrzne-kubelkowe/filtr-zewnetrzny-ikola-150.html). Powód jest prozaiczny - jeśli mamy na taki filtr miejsce - nie dość, że będzie o niebo wydajniejszy, to do tego nie zabiera miejsca w akwarium. No ale w moim przypadku miejsca na niego nie było.

Cóż... pora na podsumowanie. Zbiornik z pokrywą - bo tak to oceniam (biorąc pod uwagę jakość oświetlenia i filtracji) za 169 ? No cóż... analogiczny zestaw jesteśmy w stanie skonfigurować za podobne pieniądze (akwarium, pokrywa z oświetleniem, filtr). Niestety - pokrywa będzie gorszej jakości, oświetlenie lepszej, akwarium - koszt ok 45-50 PLN - jak kto lubi... nie będzie miało giętych narożników, tylko klejone.

W mojej opinii - wbrew pozorom to tani zestaw, który równie tanio można poddać lekkiemu i szybkiemu tuningowi za mniej więcej 30-50 PLN i zrobić z niego świetne akwarium. Trzeba to jednak brać pod uwagę już przy zakupie i co ważniejsze mieć odrobinę wiedzy i umiejętności manualnych. Do tego można dołożyć jeszcze 4 modułowe sterowanie "smart" (lampka 1, lampka 2, filtr, grzałka) i wyjdzie na to, że za około 250 PLN mamy super akwarium po odrobinie pracy ;) ze sterowaniem zdalnym przez apkę ;)

W opinii mojej żony - akwarium przypomina jej (po 2 dniach, kiedy zszedł jej wku*w o kolejne akwarium) obudowę starych drukarek HP ze skanerem. Coś w tym jest... ;)

Czy warto kupić? Wbrew pozorom chyba tak. Ze względu na konstrukcję i gięte narożniki przednie. Filtracja jest bajecznie prosta w wymianie i nie wymaga to żadnej wiedzy. Z oświetleniem LED też specjalnie się nie namęczymy.

Zobaczymy co z tego wyjdzie dalej... jak na chwilę obecną pływają tam całe 3 kosiarki i 3 kolcobrzuchy karłowate + jeden ślimak - hełm i jedna helenka. Prawdopodobnie dojdą tam jeszcze szczupieńczyki karłowate.

No a poza tym kolcobrzuchy są zaje*iste :D

zdjęcia rybek z Google, bo moje w tej chwili nie dość, że karłowate, to w dodatku są tak malutkie i jeszcze płochliwe, że ich nie uchwycę.