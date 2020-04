08.01.2011 14:19 • Recenzja do wersji 2.0.1.2033

Poniższą recenzję napisałem już dla programu Alcohol120%, ale odnosi się ona również do programu Alcohol52%. Biorąc pod uwagę fakt, że nie każdy zagląda na informacje o obu aplikacjach pozwoliłem sobie przepisać moją recenzję również dla tej wersji Alcohola.



Program bardzo dobry i znany, więc pozwolę sobie nie rozpisywać się na temat zalet tego programu. Zamiast tego skupię się na problemach z jego funkcjonowaniem.



1. Poważny problem z tą aplikacją możemy napotkać już podczas instalacji. Po zainstalowaniu sterownika iSCSI, zrestartowaniu systemu i zatwierdzeniu licencji programu, może pokazać się komunikat o lakonicznej treści:



"Internal Setup Error. Contact Support".



Po długich zmaganiach z tym problemem w końcu udało mi się go rozwiązać. Okazało się, że błąd podczas instalacji wywołuje pakiet Comodo Internet Security. Na czas instalacji Alcohol'a (zarówno wersji 120% jak i 52%) najlepiej odinstalować pakiet Comodo, a po skończonej instalacji i konfiguracji zainstalować go ponownie. Piszę, że najlepiej odinstalować Comodo, a później go zainstalować, bo próbowałem powyłączać Firewalla, Antywirusa i Defense+ i nic to nie zmieniało. Podobna sytuacja miała miejsce nawet, gdy powyłączałem wszystkie procesy Comodo działające w tle.



2. Po ponownej instalacji pakietu zabezpieczającego pojawił się drugi problem. Po kliknięciu prawym klawiszem myszki na wirtualny napęd w oknie "Mój komputer" nie pojawiała się opcja montowania obrazu, a po uruchomieniu aplikacji Alcohol.exe pojawiało się okno komunikatu z błędem, w którym było napisane, że program może nie działać poprawnie. Ten problem rozwiązałem tak, że w pakiecie Comodo przeszedłem do:



Defense+ -> Ustawienia Defense+ -> Execution Control Settings



i na tej zakładce otworzyłem "wykluczenia" i dodałem do listy katalog:



C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\





Należy tutaj wspomnieć, że takie problemy podczas instalacji i działania występują nie tylko w "produktach z procentami", ale również np. w Daemon Tools i mogą je powodować różne aplikacje zabezpieczające (nie tylko Comodo; na stronie producenta jest np. wzmianka o ZoneAlarm i F-Secure).



3. Problem, którego nie mam pojęcia co dokładnie wywołuje pojawia się, gdy w ustawieniach programu zaznaczymy, by skojarzone z Alcoholem pliki posiadały standardowe ikonki Alcohola. Po zaznaczeniu tej opcji wszystkie ikonki archiwów skojarzonych z WinRARem wyświetlają się niepoprawnie - zamiast standardowej ikonki WinRARa wyświetla się ikonka z białą kartką a na niej litery "AX" na czerwonym tle, a w Total Commanderze i FreeCommanderze pokazywane są ikonki samej czystej kartki.



Problem ten rozwiązałem odznaczając opcję używania standardowych ikon Alcohola i ustawiając ikonki ręcznie (w Windowsie XP można to zrobić otwierając okno Explorera, wybierając narzędzia, opcje folderów i tam gdzieś jest lista rozszerzeń i możliwość ich edycji, a w Windowsie 7 zrobiłem to przy pomocy małej aplikacji o nazwie Types). Nie wiem czy problem ten występuje z innymi programami do obsługi archiwów (np z 7zip'em).



Mimo powyższych problemów, które mogą napotkać użytkownicy tego programu uważam, że jest on numerem 1 wśród aplikacji do zarządzania wirtualnymi napędami optycznymi.