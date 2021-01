13.10.2019 20:53 • Recenzja do wersji 5.9.5.0

Szukałem od dawna programu, który, podobnie jak w przypadku zbiorów muzycznych, pozwoliłby mi uporządkować mój domowy zbiór książek, liczący kilkaset pozycji. I tu wpadł mi w oko program Alfa eBooks Manager (wersja 8.2.1.1.). Pobrałem go, zainstalowałem i przystąpiłem do testowania. Program na samym początku wita użytkownika kolekcją kilkudziesięciu książek już wprowadzonych domyślnie do bazy danych, napisanych przez znanych autorów (takich jak: J. Rowling i J. Tolkien? czy D. Brown). Pozycje te stanowią poglądowy przykład, jak powinna wyglądać wzorcowa baza danych, którą będziemy tworzyć. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pozycje te skasować, jeżeli nie mamy ich w swoich zbiorach lub nie zamierzamy mieć. Tak też i zrobiłem Program umożliwia za pomocą rozbudowanego zestawu narzędzi (jakich jak m. in.: autorzy, gatunki, seria, wydawcy, skanowanie sieci, aktualizacja z sieci) wprowadzenie dokładnych informacji o danej książce, i to nie tylko takich jak: tytuł, autor, wydawca, gatunek czy nr ISBN, ale również takich jak: spis treści, wymiary książki czy jej waga lub prezentacja w formacie 3D. Utworzony zbiór można później sortować według powyższych kategorii. Dodatkowo można wprowadzić skrócony opis treści książki czy informacje o jej autorze. Z sieci można pobrać okładkę książki (zarówno awers jak i rewers).



Program umożliwia przy pomocy wbudowanych wtyczek wyszukanie interesującej nas książki w popularnych książkowych bazach danych online (przede wszystkim Amazon.com) i następnie dodanie jej do naszej bazy danych.



Program umożliwia również stworzenie analogicznej bazy danych dla e-booków łącznie z wsparciem dla ich wszystkich popularnych formatów: EPUB, MOBI, FB2, PDF, AZW Ale ponieważ e-booków w zbiorach nie mam, więc tej opcji nie testowałem.



Utworzoną w ten sposób bazę danych możemy następnie przeglądać w 3 podstawowych formatach:

* widok tablicy - ukazujący listę książek posortowanych według różnych parametrów, takich jak: tytuł, autor, rok wydania, liczba stron czy nr ISBN. Poprzez kliknięcie nagłówka kolumny można wybrać ją do wyświetlenia;

* widok listy - umożliwiający ogólny wgląd w dane o książce i jej opis;

* widok ikonki - prezentujący zbiór w formie domowej biblioteki (rodzaje ikonek do wyboru – od okładek do półki z książkami).



Przedstawiłem powyżej tylko te funkcje tego programu, które są dla mnie najważniejsze. Wszystkich jest o wiele więcej.



Teraz trochę o jego minusach. Wersja próbna programu (którą testowałem) obejmuje tylko 7 dni, co jest moim zdaniem zbyt krótkim okresem, żeby w pełni zapoznać się z jego możliwościami. Program jest płatny, ma 3 wersje: Basic, Pro i Web, różniące się między sobą liczbą oferowanych funkcji/narzędzi. Zdecydowałem się ostatecznie na Basic, bo koszt niewielki, a program bardzo mi przypadł do gustu i po prostu chcę go mieć i z niego korzystać. Dodatkowo jest możliwość dokupienia firmowego czytnika e-booków, AlfaReader (nie skorzystałem). Program można zainstalować na maksymalnie 5 komputerach, co jest dobrą opcją np. dla rodziny. Jego producent, Alfa.NetSoft zapewnia, że opłata za licencję jest dożywotnia i obejmuje również wsparcie e-mailowe, ale dotyczy to tylko konkretnej wersji, którą mamy zainstalowaną. Za nową wersję trzeba zapłacić. Drobne aktualizacje programu są bezpłatne, za większe trzeba uiścić niewielką sumę.



Podsumowując: Alfa eBooks Manager to bardzo dobry (o ile nie idealny) program do sporządzenia domowej bazy danych posiadanych książek i zarządzania nią, ma bardzo przyjazny i intuicyjny interfejs, trudno znaleźć jego słabe punkty. Trochę szkoda, że jego producent zrezygnował z wersji bezpłatnej (nawet okrojonej). Tym niemniej zachęcam wszystkich zainteresowanych przynajmniej do jego przetestowania.