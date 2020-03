AliExpress i inni. Zakupy z Chin wkrótce przestaną się opłacać. Zapłacisz VAT i cło

Udostępnij:

Zakupy na AliExpress, Gearbest czy Banggood wkrótce przestaną się opłacać. Unia Europejska wprowadza przepis, który ma efektywnie wymusić pobieranie od przesyłek VAT-u i cła.

Od stycznia 2021 roku w całej UE obowiązywać ma pakiet e-commerce. Ma on uprościć zgłaszanie do procedury celnej wszystkich przesyłek do wartości 1 tys. euro – pisze Money.pl, powołując się na Gazetę Wyborczą. Jak nietrudno zauważyć, dodatkowy podatek to zwiększona cena zakupu, a co za tym idzie mniejsza jego opłacalność.

Przypomnijmy, w Polsce stawka VAT wynosi 23 proc., a cło – od kilku do kilkunastu proc., zależnie od rodzaju importowanego towaru.

Według źródła, tylko w 2018 r. Poczta Polska dostarczyła 14 mln listów z Chin. Większość z nich to właśnie zamawiane w e-sklepach towary, co stanowi sposób na obejście opodatkowania. Korespondencja nie podlega weryfikacji celnej, a dodatkowo sprzedawcy oznaczają swoje przesyłki jako prezent, nie deklarując ich wartości, czym jeszcze bardziej wiążą ręce skarbówce.

Za Gemiusem – samą platformę AliExpress kojarzy 30 proc. Polaków, a 23 proc. przyznaje, że zdarzało się im robić na niej zakupy. To nieco mniej niż połowa wszystkich polskich internautów (50 proc.) kupujących w sieci.

Przeważnie wybieramy drobnicę: odzież, dodatki i akcesoria galanteryjne kupuje 52 proc., perfumy i kosmetyki – 32 proc., książki, płyty i filmy – 28 proc. Niemniej zdarzają się też m.in. meble i elektronika, a więc rzeczy o znacznie wyższej wartości. Fiskus twierdzi, że traci na tym procederze coraz więcej pieniędzy.

Niebagatelne znaczenie ma ponadto kwestia małych krajowych przedsiębiorców, którzy zmuszeni do uiszczenia kompletu opłat, dla klienta końcowego są niekonkurencyjni.