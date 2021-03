AliExpress obiecuje: towar dotrze w 15 dni

Udostępnij:

My dodajemy z przymrużeniem oka: o ile nie utknie w kanale Sueskim. Ale żarty na bok. Sprawa jest bowiem poważna. AliExpress zarzeka się, że od teraz towar zamówiony ma do nas dotrzeć w ciągu 15 dni. Żeby jednak nie było tak kolorowo, jest kilka haczyków.

Pierwszy i najważniejszy: chodzi o konkretne towary. A dokładniej: szeroko pojętą elektronikę, sprzęt AGD, produkty do pielęgnacji ciała, asortyment sportowy oraz artykuły wpadające do kategorii zdrowie.

Nowe zasady dostawy wiążą się ze współpracą na linii Alibaba Group i firmą Cainiao, która ma postawić w Polsce paczkomaty AliExpress. Te mają się pojawić do końca roku w całej Polsce.

Oczywiście akcja nie pojawiła się ot tak sobie. Wiążę się bowiem z 11 urodzinami AliExpress. Nie dość, że dostawy mają być szybsze, to spora część asortymentu ma obniżoną cenę nawet do 70 proc. Urodzinowa akcja ruszyła 29 marca i potrwa do 2 kwietnia.