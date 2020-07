Pobierz program

Alice: Madness Returns to przygodowa gra akcji z perspektywy trzeciej osoby, która przedstawia historię Alicji z Krainy Czarów.

O co tu chodzi?

Przed rozpoczęciem zabawy dowiadujemy się, że pożar doprowadził do śmierci całej rodziny naszej bohaterki. Alicja mocno to przeżyła, w efekcie czego została zamknięta w Rutledge, czyli ośrodku dla osób chorych psychicznie. To właśnie tam musiała stawić czoła demonom, odwiedzając kolejne zakamarki Krainy Czarów. Minęło dziesięć lat. W końcu dziewczyna zdołała uciec. Nie sprawiło to jednak, że jej problemy skończyły się wraz z opuszczeniem murów placówki – wprost przeciwnie.

Jak w to się gra?

Alice: Madness Returns stanowi umiejętne połączenie eksploracji, walki i rozwiązywania zagadek środowiskowych. Przechodzimy tu kolejne, różnorodne etapy, rozprawiając się z przeciwnikami za pomocą wybuchających pocisków działa czajnikowego, nietypowego miecza czy też groźnego konika na biegunach. Skaczemy po rozmaitych obiektach otoczenia, spotykając na swojej drodze naprawdę dziwne postacie: kota z Cheshire, Szalonego Kapelusznika, Gąsienicę i Czerwoną Królową.

Na uwagę zasługują także specyficzne łamigłówki, bowiem w Alice: Madness Returns zmagamy się z przeszkodami, muzycznymi wspomnieniami, gramy w szachy czy też próbujemy dopasowywać do siebie obrazki.

Najważniejsze cechy:

przygodowa gra akcji

Alicja w Krainie Czarów (i poza nią?)

różnorodne zadania do wykonania

eksploracja, walka, zagadki

specyficzny klimat

nietypowe rodzaje broni

Minimalne wymagania sprzętowe gry Alice: Madness Returns: