Alienware Concept UFO: komputer inspirowany konsolą Nintendo Switch

Nintendo trafiło w dziesiątkę. Pomysł na konsolę w formie tabletu, która może pracować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i mobilnym, spodobał się graczom na tyle, że około 50 mln osób ruszyło do sklepów. Nic dziwnego, że projekt ten doczekał się naśladowców. I to nie byle jakich, bo na warsztat wzięli go architekci firmy Dell.

Concept UFO, przedstawiony na CES 2020, to właściwie wierny klon założeń Nintendo Switch. Jest tablet, dwa odpinane kontrolery z dedykowanym uchwytem i możliwość przesyłania obrazu na TV. Tak, jak w przypadku konsoli Nintendo. Tyle że samo urządzenie jest pecetem.

Pracuje pod kontrolą systemu Windows 10 i najprawdopodobniej ma w środku procesor Intel Core i5 10. generacji i zintegrowaną grafikę Iris Pro. Producent jednak specyfikacji ujawniać nie chce. Prócz informacji, że ekran ma 8 cali i rozdzielczość 1920 x 1200 pikseli, a ładowanie i komunikacja z ewentualnym wyświetlaczem zewnętrznym odbywa się poprzez USB-C konkretów brakuje.

Analizując wygląd zewnętrzny urządzenia, dostrzec można ponadto gniazdo słuchawkowe i otwory wentylacyjne. Widać, że chłodzenie jest tutaj aktywne.

Dell mówi wprost: to nie jest produkt, który w najbliższym czasie trafi do sprzedaży

Firma twierdzi, że pokazuje Concept UFO, aby przeprowadzić swego rodzaju sondę. Obecny projekt jest w 100 proc. koncepcyjny. Jeśli się spodoba, to producent nie wyklucza, że coś podobnego może trafić do oferty, ale też nie szybciej niż za jakieś 1,5 roku. Cóż, pozostaje nacieszyć wzrok.