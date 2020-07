Alior Bank ma poważną awarię. Nie działa logowanie do bankowości i infolinia

Udostępnij:

Alior Bank zmaga się z poważną awarią. Od kilkunastu minut nie ma możliwości zalogowania się do bankowości internetowej Alior Online, a w efekcie nie są dostępne jakiekolwiek funkcje.

Obecnie system pokazuje komunikat o błędzie, natomiast jeszcze kilka minut temu użytkownicy mogli zauważyć, że po wpisaniu hasła system po prostu ich nie logował. To mogło być interpretowane jako złe wpisanie hasła lub numeru klienta.

Co więcej, klienci nie mogą się również dodzwonić na żadną infolinię Alior Banku, bo numer jest "zajęty". To poważny problem, szczególnie w razie konieczności zastrzeżenia karty płatniczej. Skargi pojawiają się już na Facebooku, gdzie klienci skarżą się nie tylko na webowy system logowania do bankowości, ale także na aplikacje mobilne, w tym Alior Trader.

Alior Bank zmaga się z awarią systemów.

Niestety, w tym momencie nie wiadomo, jak długo potrwa awaria, jakie są jej przyczyny i czy klienci muszą się także liczyć z utrudnieniami na przykład podczas płatności kartami w sieci lub korzystania z bankomatów. W tym przypadku problem wygląda jednak na wyjątkowo poważny – rzadko kiedy obserwujemy bowiem jednoczesne kłopoty z tak wieloma usługami banku na raz, w tym z infolinią.

Aby uzyskać szczegóły, skontaktowaliśmy się z biurem prasowym Alior Banku. Gdy tylko otrzymamy dodatkowe informacje, niniejsza publikacja zostanie zaktualizowana.