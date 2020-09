Alior Bank zmaga się z awarią. Możliwe utrudnienia w dostępie do usług

Udostępnij:

Jeśli jesteś klientem Alior Banku i masz problemy z dostępem do bankowości elektronicznej, to wiedz, że wina leży po stronie banku. We wtorek późnym wieczorem powiadomiono o awarii.

Drodzy Klienci, obecnie występują trudności z logowaniem do Alior Mobile i Alior Online – czytamy w komunikacie. Bank, choć nie precyzuje dokładnej usterki, zapewnia, że prace naprawcze trwają. Według przedstawionej informacji, usługi powrócą do pełni sprawności około godz. 4.00 nad ranem. Instytucja oczywiście przeprasza za niedogodności.

Co jednak warte odnotowania, nie jest to pierwszy tego rodzaju incydent w Alior Banku w ostatnich tygodniach. Przypomnijmy, 18 września instytucja znalazła się w ogniu krytyki po tym, jak znaczna rzesza klientów nie mogła zalogować się do serwisu transakcyjnego. Przerwę techniczną wówczas wprawdzie zapowiedziano, ale na dzień później, niż wystąpiła.

Usunięcie tamtej usterki zajęło bankowi kilka godzin. Klientom Aliora pozostaje mieć nadzieję, że tak będzie i tym razem. Bank obiecuje o wszystkim na bieżąco informować.