P​obierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

All My Movies to niezwykle prosta w obsłudze aplikacja służąca do katalogowania filmów. Program wyróżnia się przyjaznym interfejsem użytkownika, bogatą funkcjonalności oraz wsparciem dla wielu przydatnych wtyczek, które można pobrać ze strony producenta.

Przy użyciu aplikacji możemy zarządzać i kolekcjonować filmy znajdujące się na dysku twardym lub innych nośnikach optycznych - CD, DVD i Blu-ray. All My Movies umożliwia zabezpieczanie utworzonej bazy za pomocą hasła, a także pozwala na pobieranie niezbędnych informacji o dowolnym filmie lub serialu z najpopularniejszych serwisów internetowych (Filmweb.pl, IMDB.com, DVDEmpire.com, Amazon.com czy Cinebel.fr).

Każdy nowy film możemy również dodać ręcznie, uzupełniając wszystkie najważniejsze o nim informacje. Wpisujemy m.in.: tytuł oryginalny, reżyser, scenarzysta, kraj i rok produkcji, ocena, obsada, opis czy gatunek. Poza tym użytkownik może uzupełnić dane dodając zdjęcia oraz wpisując dodatkowe informacje o filmie – czas trwania, rozdzielczość, napisy, ścieżki audio i wideo.

All My Movies pozwala też na dodawanie do bazy płyty DVD lub Blu-ray przy użyciu specjalnego kodu kreskowego. W tym celu wystarczy wpisać kod EAN znajdujący się na pudełku od płyty. Aplikacja posiada też narzędzia do automatycznego pobierania okładek do filmów, odtwarzania plików wideo z poziomu programu, a także importowanie/eksportowanie całej bazy danych.

Nie zabrakło w nim również innych przydatnych funkcji do wykonywania zrzutów ekranowych z dowolnego filmu, kompresowania utworzonej bazy danych czy wyświetlania dokładnych statystyk odnośnie wszystkich dodanych produkcji. Warto też wspomnieć o specjalnych filtrach wspomagających wyszukiwanie i przeglądanie poszczególnych filmów znajdujących się w naszej bazie.

Uwaga!