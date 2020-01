All in One Runtimes 2.4.9

Pobierz ​program

All in One Runtimes to specjalny pakiet dla systemu operacyjnego Windows (zarówno w wersji 32, jak i 64-bitowej), który zawiera wszystkie niezbędne komponenty potrzebne do uruchomienia wszystkich programów.

Opisywane narzędzie pozwala zaoszczędzić sporo czasu po stronie użytkownika, który nie musi wyszukiwać poszczególnych komponentów w internecie, lecz może je pobrać z jednego miejsca w formie zestawu. All in One Runtimes jest bardzo prosty w użyciu, a jego obsługa ogranicza się do zaledwie kilku kliknięć, co sprawia, że program adresowany jest także do mniej doświadczonych odbiorców. Co ciekawe, instalator wykrywa dostępne już komponenty, więc nie zostaną one zainstalowane ponownie.

All in One Runtimes zawiera: NET Framework 4.6 + dodatki, Java Runtime Environment 8, dodatkowe pliki DirectX 9.0c, ogólne pliki wykonywalne, Microsoft Visual C++ Runtimes (v2005 – v2015), Microsoft Visual J# 2.0 SE, Microsoft Silverlight 5, Adobe Flash Player (Opera, Firefox, Internet Explorer) i Shockwave Player 12 (wtyczka do Internet Explorer).