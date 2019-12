AllDup 4.4.12

07.02.2012 17:40 • Recenzja do wersji 3.3.25

AllDup to dość specyficzne narzędzie. Bo na pierwszy rzut oka niby nie mamy kopii żadnych plików na swoim komputerze. A może jednak mamy..?



Z racji tego, iż amatorsko fotografuje, mój czytnik kart jest dość mocno eksploatowany. Często, żeby szybko zwolnić miejsce na karcie kopiuje zdjęcia, gdzie popadnie, na pulpit, czy w inne miejsce z zamiarem ich późniejszego posegregowania. Najczęściej ta segregacja to przeniesienie fotek z miejsca na miejsce.

Pewnego dnia zauwazyłem, że mam ba aż 4 takie same zdjęcia z kolejnymi cyframi (1..) w nazwie. Postanowiłem zrobić z tym porządek. No, ale jak jak tego tyle jest?

Zainteresowałem się programem AllDup i był to strzał w 10! Program bez problemu znalazł wszystkie kopie, wskazał ich lokalizacje, rozmiar - po prostu bajka. Na uwagę niewątpliwie zasługuje także możliwość ustawienia dużej liczby kryterii wyszukiwania oraz ilość opcji filtrowania wyników. Możemy także bezpośrednio z poziomu programu usunąć nasze duplikaty. Program ciekawy i pozwolił zwiększyć miejsce na dysku i uporządkować kolekcję.



