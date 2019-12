AllMediaServer 1.4

Pobierz ​program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

AllMediaServer to bezpłatny serwer multimediów, który może być również traktowany jako rozbudowana playlista do przeglądania i zarządzania plikami multimedialnymi na komputerze.

ALLMediaServer to wygodny w obsłudze serwer plików DLNA i ALLShare, umożliwiający przesyłanie strumieniowe różnych plików multimedialnych do odbiorników telewizyjnych lub urządzeń przenośnych, podłączonych do sieci lokalnej (Ethernet lub WiFi).

Korzystając z tego oprogramowania możemy udostępniać filmy, muzykę, zdjęcia na komputerze i równocześnie odtwarzać je na wszystkich urządzeniach zgodnych z DLNA (telewizory, odtwarzacze Blu-ray, konsole Xbox360 i PlayStation 3).

W opcjach programu możemy skonfigurować serwer HTTP, wpisując adres IP i odpowiedni port. Oprócz tego możemy włączyć funkcje do pobierania okładek z filmów i seriali (wymagane połączenie z internetem). ALLMediaServer posiada nowoczesny interfejs użytkownika oraz wbudowane funkcje do wykrywania odtwarzaczy i urządzeń w sieci lokalnej lub bezprzewodowej WiFi.