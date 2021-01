Allegro otwiera się na firmy. Allegro Biznes to nowy serwis polskiego giganta

Udostępnij:

Po Allegro Lokalnie przyszedł czas na większe transakcje - Allegro w lutym uruchomi serwis Allegro Biznes, który ma być "najlepszym miejscem na firmowe zakupy".

- Każdego miesiąca co czwarta firma w Polsce robi zakupy na Allegro. Dzięki Allegro Biznes ich "podróż konsumencka" będzie teraz jeszcze lepsza. Możliwość samodzielnego i szybkiego wyboru produktów w połączeniu z bardzo bogatą ofertą w konkurencyjnych cenach oraz wygodnymi dostawami - elementy tak ważne w naszych codziennych, prywatnych zakupach - nie były do tej pory dostępne w przypadku zakupów firmowych. Ponieważ jednak klienci, poza życiem zawodowym, przyzwyczaili się do określonego standardu zakupów online, ta luka doprowadziła do szybkiego rozwoju funkcji i usług, takich jak Allegro Biznes, skierowanych do klientów B2B –powiedziała Dagmara Brzezińska-Marcu, Commercial Category Management Director w Allegro.

Czym więc będzie różnić się Allegro Biznes od "zwykłego" Allegro? Nowa odnoga ma skupić się m.in. na artykułach papierniczych, produktach do sprzątania, sprzęcie IT czy bardziej fachowych narzędziach, dostosowanych do takich branż jak warsztaty samochodowe, firmy budowlane czy gabinety kosmetyczne.

Oferta Allegro Biznes dostępna będzie tylko dla posiadaczy konta Firma. Już działające na Allegro marki mają dostać je automatycznie.

Przypomnijmy, że to nie jedyne zmiany, do jakich doszło na Allegro w nowym roku. Od 4 stycznia zmienił się sposób rozliczania kosztów za przesyłki Allegro Paczkomaty InPost wybierane przez kupujących z pakietami Allegro Smart! Niestety dla sprzedających, jest to zmiana na ich niekorzyść, bo wiąże się z podwyżkami.