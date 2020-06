Allegro rozdaje kupony zniżkowe. Zasady są bardziej skomplikowane, niż myślisz

Udostępnij:

Na Allegro można dotrzeć do ciekawej promocji skierowanej do użytkowników pakietu Smart!, który w określonych przypadkach uprawnia do darmowej dostawy zakupów. Osoby, które w ostatnich miesiącach skorzystały z darmowego Allegro Smart! w ramach promocji (akcja zaczęła się jeszcze w marcu i była kilka razy przedłużana), mogą otrzymać kupon obniżający o 20 złotych cenę kolejnych zakupów.

Dzięki infografice dowiadujemy się o warunkach: od 8 czerwca do 8 lipca należy dwukrotnie zrobić zakupy z wykorzystaniem Allegro Smart! (co ciekawe, zgodnie z regulaminem, chodzi o dokładnie dwa zakupy, a nie minimum dwa), odebrać kupon w wiadomości e-mail, a następnie wykorzystać w ciągu miesiąca, podczas zakupów omijając część kategorii, w których nie będzie respektowany. W praktyce jednak, jak zauważamy analizując regulamin, rzecz nie jest tak oczywista, a Allegro stawia dodatkowe warunki i uzależnia sprawę od tego, kiedy aktywowano pakiet darmowych dostaw.

Allegro zachęca do zakupów, by zyskać kupon rabatowy na przyszłość, fot. Oskar Ziomek.

Po pierwsze, promocja skierowana jest wyłącznie do osób, które na dzień 5 czerwca bieżącego roku posiadały zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie informacji handlowych od Allegro drogą elektroniczną. Po drugie, trzeba spełnić dodatkowe warunki związane z terminami. Allegro dzieli przy tym użytkowników na dwie grupy.

Rabat mogą więc dostać tylko te osoby, które aktywowały Allegro Smart! w ramach promocji przed 4 czerwca 2020 roku i wykonały od tamtego czasu maksymalnie 2 zakupy, bądź ci użytkownicy, którzy zrobili od 3 do 5 zakupów, ale wówczas niezbędne jest korzystanie z pakietu w ramach promocji co najmniej od dwóch miesięcy. W praktyce więc, liczba osób, które kwalifikują się do otrzymania rabatu jest zapewne mocno zawężona (a i liczba kodów rabatowych regulaminowo ograniczona).

Smart! jest bowiem pakietem stworzonym dla osób, które często robią zakupy na Allegro i możliwość obniżenia kosztów wysyłki (po wcześniejszej opłacie za pakiet) po prostu im się opłaci. W tym przypadku Smart! był aktywowany za darmo w ramach promocji. Wciąż istnieje jednak duża szansa, że osoby, które go włączyły na przykład w połowie kwietnia, w dobie pandemii i popularyzacji zakupów przez internet zrobiły na Allegro zakupy więcej niż 2 razy, a przez to opisywanego kuponu rabatowego nie będą mogły otrzymać.