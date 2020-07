Pobierz ​program

Darmowa gra z gatunku MMO, rozgrywająca się w fantastycznym, podniebnym świecie Sarnaut. Nasz bohater ma za zadanie złagodzić odwieczny konflikt między dwoma zwaśnionymi frakcjami i odkryć pełen tajemnic świat gry.

Cała naprzód!

W grze przenosimy się do magicznego świata, znanego m.in. z serii Rage of Mages. Nasz bohater zostaje wciągnięty między wielką wojnę dwóch walczących o zasoby frakcji – The League i Empire. Podczas wykonywania zadań, otrzymujemy coraz lepszy ekwipunek i rozwijamy naszą postać. Podczas rozgrywki możemy wybrać rasę, jak i klasę postaci, rozwijając ją przez wiele godzin. Na gracza czeka wiele zadań głównych, jak i pobocznych, rozbudowane rzemiosło oraz możliwość zbudowania własnego statku powietrznego.

W trakcie zabawy zauważymy, że rozgrywka stawia duży nacisk na kooperację między graczami, w szczególności w dalszej części kampanii fabularnej. Otrzymamy w niej możliwość założenia własnej gildii lub dołączenia do obecnej, stając się walczącym o dobro bohaterem lub napadającym i grabiącym dobra, powietrznym piratem. Zabawę możemy więc kontynuować samotnie lub razem z przyjaciółmi, przemierzając odległe krainy i powietrzne podziemia w poszukiwaniu potężnych artefaktów.

Rozgrywka skupia się głównie na PvE, ale nie zabrakło również potyczek PvP wraz z możliwością toczenia wojen między gildiami. Allods Online posiada wielką krainę, która tylko czeka na odważnego śmiałka, by ją całą odkrył.

Kluczowe cechy gry: