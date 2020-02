Allway Sync 20.0.3

25.04.2011 14:28 • Recenzja do wersji 11.2.2

Używam go do synchronizowania dokumentów pomiędzy komputerami (laptop-stacjonarny). Polska wersja językowa i opisy przy każdej z opcji sprawiają, że program jest prosty w obsłudze nawet dla początkującego użytkownika.



Program zapewnia nam pełną konfigurowalność taką jak:



1) reguły synchronizacji – możemy określić kierunki synchronizacji naszych dokumentów, mamy do wyboru jednokierunkową lub dwukierunkową metodę aktualizacji danych,

2) sposoby automatycznych synchronizacji wybieramy z pośród sześciu dostępnych opcji takich jak:

*) Kiedy podłączono urządzenie przenośne – przydatna funkcja przy synchronizowaniu plików z wszelkiego rodzaju pamięci przenośnych

*) Co określony okres – definiujemy czas co jaki program sprawdza foldery i porównuje ich zawartość

*) Kiedy wykryte zostaną zmiany plików – mamy możliwość ustawienia opóźnienia tzn., jeżeli zostaną wykryte zmiany i nie ma innych zmian w podanym okresie oczekiwania proces synchronizacji zacznie swoje działanie.

*) Gdy komputer jest w stanie wstrzymania – synchronizacja automatycznie uruchomi się, gdy komputer nie będzie używany przez użytkownika

*) Przy starcie aplikacji

*) Zanim się wylogujesz – synchronizacja rozpoczyna się przy wylogowywaniu

*) Użyj narzędzia Windows 'Zaplanowane zadania' – korzystając z windowsowskiego narzędzia możemy zaplanować start synchronizacji

3) filtry zezwoleń i wykluczeń – pozwalają na dokładne zdefiniowanie, które pliki mają być sprawdzane przy aktualizacji czy nie

4) zasady kontroli wersji – definiujemy zachowanie programu w przypadkach znalezienia nowej wersji pliku czyli czy ma go usunąć trwale, przenieść do kosza, czy przekopiować go do innego folderu

5) obsługa błędów - funkcja daje możliwość zdefiniowania zachowania programu przy wystąpieniu błędów co pozwala na „automatyczne” ich rozwiązanie. Mamy możliwość określenia co należy zrobić w następujących przypadkach: nie odnaleziono urządzenia, brak dostępu do urządzenia, błędy sieci, napęd sieciowy jest niedostępny, błąd dostępu, inne błędy również mamy możliwość zdefiniowania zachowania przy ostrzeżeniach takich jak: wystąpił plik wymagający decyzji, ostrzeżenie przed usunięciem pliku, istotne różnice, inne ostrzeżenia.