Alternate Archiver to dosyć niepozorna aplikacja pełniąca funkcję menedżera plików. Stanowi ciekawą alternatywę dla systemowego eksploratora, umożliwiając wygodne zarządzanie plikami zgromadzonymi na lokalnym dysku twardym komputera.

Program poza podstawowymi mechanizmami do przenoszenia, kopiowania, usuwania czy zmiany nazwy plików wyposażony został w funkcje przeznaczone do archiwizacji danych, zmiany ich atrybutów oraz łatwego wysyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Twórcy Alternate Archiver wyposażyli dodatkowo swoją aplikację w narzędzia do synchronizacji danych, trwałego kasowania plików, a także oczyszczania wybranych lokalizacji ze zbędnych danych.

Obsługa Alternate Archiver jest bardzo prosta i pomimo braku polskiej wersji językowej nie powinna nikomu przysporzyć najmniejszych problemów.