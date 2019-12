Pobierz progra​m

Alternate Directory to niewielka, dostępna za darmo aplikacja pozwalająca pozbyć się z dysku twardego niepotrzebnych plików-śmieci, które zajmują jedynie miejsce.

Program umożliwia skanowanie zarówno całych dysków twardych, jak i konkretnych partycji, a nawet folderów w poszukiwaniu zbędnych plików, przez co jego przydatność wzrasta, pozwalając np. skupić się tylko na skanowaniu folderów zawierających pliki tymczasowe. Po wskazaniu lokalizacji do skanowania możemy dokonać diagnozy lub od razu przejść do usuwania zbędnych danych.

Podczas skanowania program na bieżąco informuje o liczbie przeskanowanych obiektów i ilości wykrytych plików do usunięcia, w tym ich łączną wielkość. Po zakończeniu otrzymamy dodatkowe informacje, w tym grafy prezentujące wyniki skanowania. Dzięki różnym, wbudowanym profilom, Alternate Directory radzi sobie całkiem dobrze jako "systemowy czyściciel", a dodatkowym plusem jest możliwość dostosowywania tychże profili i np. dodawania pewnych typów plików i zapisania takiego profilu. Bardziej zaawansowani użytkownicy docenią również możliwość ręcznego wskazania folderów do każdorazowego czyszczenia z zawartości lub wręcz wykluczenia ze skanowania.