Alternate File Shredder to darmowy i prosty w użyciu niszczyciel plików, którego użycie pozwoli mieć pewność, że skasowane dane będą niemożliwe do odzyskania.

Jest to więc ciekawy program dla wszystkich, którzy przykładowo chcą sprzedać swój komputer wraz z dyskiem twardym, albo chcą mieć pewność, że wrażliwe dane nie wpadną, nawet przypadkiem, w niepowołane ręce. Obsługa aplikacji jest bardzo prosta i sprowadza się do dodania plików i folderów do listy w oknie programu, możliwe jest zarówno użycie funkcji "przeciągnij i upuść", jak i dodanie ich z poziomu samej aplikacji.

Dalej pozostaje już tylko dopasowanie kilku opcji i kliknięcie przycisku "Shred Files", aby na dobre skasować wybrane pliki. Program oferuje możliwość kilkukrotnego nadpisywania usuwanych plików losowymi danymi, skasowanie "na dobre" nawet takich detali jak nazwa pliku i jego wielkość, a dodatkowo możemy wyłączyć zabezpieczenie w postaci pytania o potwierdzenie usuwania danych, ignorowanie ochrony przed zapisem oraz wyłączenie programu i/lub systemu po zakończeniu pracy.