Pobie​rz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Alternate Task Manager to alternatywa dla systemowego menadżera zadań, która może zainteresować osoby poszukujące większej ilości informacji na temat uruchomionych procesów, programów i usług.

Głównym plusem aplikacji jest to, że prezentuje rzeczywiście więcej danych i szczegółów na temat każdego procesu niż systemowy odpowiednik. Ogólną listę wszystkich otwartych procesów możemy filtrować, grupować czy też odświeżać co wskazaną jednostkę czasu. Znalezione wpisy zaś możemy potraktować podwójnym, lewym kliknięciem myszy, aby uzyskać dostęp do dalszych szczegółów, możliwości skopiowania ID procesu lub jego zakończenia.

W przypadku tej pierwszej opcji otwierana jest druga zakładka w oknie aplikacji prezentująca sporo dodatkowych, acz niekoniecznie aż tak ważnych informacji jak wykorzystanie pamięci, lokalizacja pliku wykonawczego, czas stworzenia procesu i tak dalej. Trzecia zakładka w programie wiedzie do ogólnych informacji na temat systemu. Ogółem, Alternate Task Manager z pewnością może być przyzwoitym zamiennikiem dla menadżera zadań systemu Windows, ale braki chociażby w sposobie prezentowania informacji mogą odrzucić niektórych użytkowników.