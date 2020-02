Amazon Dating. Chłopaki i dziewczyny z dostawą do domu już od 4,99 dol.

Udostępnij:

Na tydzień przed Walentynkami w sieci pojawiła się strona Amazon Dating, która, zupełnie jak Amazon, oferuje atrakcyjne "towary" w przystępnych cenach i z wysyłką do domu. Muszę niestety zmartwić wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z serwisu — jest to żart.

"Nie miałam szczęścia z aplikacjami do randkowania, więc razem z Amazonem zrobiłam lepszą" - pisze na Twitterze jedna z twórczyń Amazon Dating, Ani Acopian.

Strona do złudzenia przypomina oryginalną stronę Amazonu. Chociaż większość osób zorientuje się, że nie zamówi sobie do domu 33-letniego Willa lub 29-letniej Phoebe za mniej niż 20 dolarów, to początkowo może nie być oczywiste, na czym polega żart Amazon Dating.

O tym, że jest to po prostu "żart dla żartu" można się szybko przekonać, zgłębiając się w oferty. Znajdują się tam humorystyczne opisy: np. 40-letni Tony obiecuje, że "jeśli sprawy potoczą się ok, to zaprosi cię do swojej grupy na Slacku" (kto by chciał przegapić taką możliwość?). Ale można znaleźć tam też np. możliwość wyboru wzrostu zamawianej osoby. Przy czym rozstrzał jest dość spory, od 60 cm do 2,43 m.

Więcej na temat Amazon Dating można dowiedzieć się przeglądając zakładki FAQ, Help, Prime Video czy Your Last Reletionship. Ta pierwsza mówi wyraźnie, że strona jest żartem; została założona przez cztery osoby, z których wszystkie są singlami. Help prowadzi do strony wikihow z instrukcją jak rozpiąć biustonosz, Prime Video przekierowuje do Chatrulette, a Your Last Relationship otwiera klip Britney Spears - Toxic.

Najbardziej zastanawiający w całym przedsięwzięciu jest fakt, że strona praktycznie podszywa się pod Amazona. Nie wiadomo, czy sam Amazon o tym wie. A jeśli tak, to dlaczego jeszcze nie nakazał jej usunięcia lub zablokowania. Firma na razie nie skomentowała publicznie sprawy.