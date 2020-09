Amazon One, czyli zamień swoją dłoń w kartę płatniczą

Udostępnij:

Firma Amazon przedstawiła nową technologię płatności – Amazon One. Rozwiązanie umożliwi wykonywanie płatności w specjalnych terminalach po przyłożeniu do nich dłoni. Tym samym nasza ręka zastąpi kartę płatniczą.

Jak to ma działać? Bezobsługowe sklepy Amazon Go mają terminale ze specjalnymi czytnikami, gdzie wystarczy zeskanować swoją rękę. Następnie cyfrowy system stworzy na podstawie faktury naszej dłoni (w tym linii i wypukłości) oraz układu żył coś w rodzaju unikatowego identyfikatora (biometrycznego), który będzie przypisany wyłącznie do nas i naszej kończyny.

Amazon początkowo wprowadzi ten system we wspomnianych wyżej sklepach Go, aczkolwiek korporacja Jeffa Bezosa nie ma zamiaru na tym poprzestawać. – Sądzimy, że Amazon One będzie miało szerokie zastosowanie, także wśród innych sprzedawców, na stadionach, a także w biurach, gdzie większa liczba osób będzie mogła cieszyć się wygodą, jaką daje ta technologia – powiedział Dilip Kumar, wicedyrektor działu biznesu detalicznego Amazon.

Rozwiązanie, które proponuje Amazon nie jest od strony technologicznej nowatorskie, gdyż podobne technologie próbowano wdrażać już wcześniej. Jednak tym razem mają one realną szansę na to, by się upowszechnić, a to dzięki szerokiemu wachlarzowi działalności Amazonu, a także bardzo rozwiniętej infrastrukturze technologicznej firmy.

Zdaniem Kumara rozwiązanie Amazonu oferuje więcej prywatności niż inne biometryczne metody weryfikacji. Dlaczego? – Nie można ustalić tożsamości osoby, gdy patrzymy na zdjęcie jej dłoni, a na dodatek osoba korzystająca z tej technologii musi wykonać gest ręką nad urządzeniem do rozpoznawania – wyjawił pracownik Amazon.

W jaki sposób firma zadba o prawidłowe rozpoznawanie modelu dłoni? Tutaj wkraczają specjalne algorytmy rozpoznawania obrazu, które będą przechwytywać i szyfrować obraz dłoni. Do korzystania z usługi nie będzie nawet konieczne konto Amazon (w końcu firmie zależało na wprowadzenie tej technologii szerzej). Wystarczy karta płatnicza i numer telefonu.

Amazon zapewnia, że w dowolnym momencie możemy wymusić skasowanie naszych danych biometrycznych z bazy danych firmy jeśli nie chcemy już korzystać z usługi.

Amazon One ma początkowo wejść do użytku w dwóch sklepach Amazon Go w Seattle, ale należy się spodziewać, że firma będzie chciała poszerzyć zakres usługi w najbliższym czasie – i nie tylko we własnych sklepach.