Amazon Prime to nie tylko seriale. Nie zapomnij o darmowych grach

W skład usługi Amazon Prime wchodzi kilka usług. Oprócz serwisu VOD Prime Video, korporacja najbogatszego człowieka na świecie oferuje dostęp do serwisu Twitch Prime. Oprócz korzyści w serwisie, usługa daje dostęp do dodatkowych przedmiotów w grach online, a od czasu do czasu pojawiają się nawet darmowe gry. Do 1 kwietnia można odebrać kilka produkcji, w tym Furi wysoko oceniany indie slasher.

Jeśli korzystasz z Amazon Prime Video, w każdej chwili możesz połączyć abonament z kontem Twitch.tv, aby uzyskać status Twitch Prime. Pośród oferowanej masy niezbyt ciekawych pozycji, jak skórki do gier, znajdziecie także kilka darmowych produkcji. Nie są to gry AAA a raczej indie, ale warto na nie rzucić okiem. Co ważne - można odebrać je nawet aktywując 7-dniową wersję testową Amazon Prime Video.

Aktualnie wśród "Games with Prime" znajdziemy: Furi, Mugsters, Bomber Crew, Whispers of a Machine i Epistory - Typing Chronicles. Po uzyskaniu dostępu do Twitch Prime, każdą z gier można przypisać do konta. Następnie należy jeszcze pobrać program Amazon Games App i zalogować się na konto Amazon. Gry można odebrać do 1 kwietnia 2020 roku.

Twitch Prime, oprócz szeregu kiepskich skórek oferuje aktualnie kilka ciekawych pozycji. Wśród nich np. cho Device i 3 Golden Keys dla Borderlands 3, 1 milion dolarów w GTA Online, kilka pakietów dla World of Tanks, darmowa losowa skórka w League of Legends (szansa na legendarne), skórki dla Slayera w Doom Eternal, pakiet Twitch Prime w FIFA 20 czy darmowe jajko dla Little Legends w Teamfight Tactics.