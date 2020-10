Amazon zalicza poważną wpadkę. Uruchomił stronę z wulgaryzmami i błędami

Debiut szwedzkiego Amazona nie przebiegł dokładnie tak, jak planowała firma. Jeden z rażących błędów rzuca się od razu w oczy - flagę Szwecji pomylono z argentyńską. Ale był to dopiero początek, a kupujący nie przebierali w słowach, wyrażając swoją opinię na temat sklepu.

Amazon launch in Sweden.

Step one: showing the correct flag in the dropdown

🇦🇷 = Argentina

🇸🇪 = Sweden



Try again. pic.twitter.com/gnnGFpAVOT