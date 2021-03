Amazon zmienia logo w aplikacji. Stare kojarzyło się z Adolfem Hitlerem

Czasem pomimo najlepszych intencji trudno przewidzieć skojarzenia, jakie budzą pewne obrazy u ludzi. W styczniu 2021 r. Amazon wprowadził w swojej aplikacji mobilnej logo będące połączeniem uśmiechniętej twarzy, paczki oraz niebieskiej taśmy. Ten ostatni element skojarzył się wielu z… Adolfem Hitlerem. Firma właśnie zmieniła ten kontrowersyjny element.

Zmiana logo prawdopodobnie nastąpiłaby wcześniej, ale gigant technologiczny postanowił najpierw przetestować wygląd nowej ikonki w kilku krajach. Tak więc zniknęła ząbkowana taśma na rzecz taśmy w kształcie kwadratowym, z odwiniętym rogiem w jaśniejszym odcieniu niebieskiego.

My parents use Amazon nearly every day. They’re going to be lost for the next few days. When they ask where Amazon’s gone, I’ll tell them to look for the cardboard Hitler… https://t.co/u1YcJUBNSN