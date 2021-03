Amerykanie testują cyberbroń na tegorocznym Cyber Quest

Udostępnij:

Wydarzenie Cyber Quests to konkurs pełen wymagających testów, które pozwalają uczestnikom wykazać się wiedzą z różnych dziedzin bezpieczeństwa informacji. Tegoroczna edycja, która była organizowana przez Army Futures Command oraz Cyber Center of Excellence, pozwoliła na przetestowanie narzędzi umożliwiających armii prowadzenie działań w cyberprzestrzeni.

O szczegółach tegorocznej edycji donosi CyberDefence24. Zgodnie z ich informacjami, narzędzie, które testowała amerykańska armia w trakcie trwania wydarzenia, jest ściśle tajne, ale wiadomo, że służy do maskowania wirtualnych ataków. Poza nim wojsko miało okazję sprawdzić działanie także innych technologii, które mogą ułatwić im prowadzenie zorganizowanych działań w internecie.

Jak możemy się dalej dowiedzieć, w trakcie wydarzenia zostały wykorzystane nowoczesne rozwiązania służące do identyfikowania przeciwników, przesyłania informacji oraz ich analizy. Dzięki tym technologiom, jest to obecnie możliwe do przeprowadzenia w znacznie krótszym czasie niż dotychczas.

W tegorocznej edycji uczestnicy otrzymywali pakiet plików, które musieli przeanalizować, aby zidentyfikować wykorzystane urządzenia, aktywność sieciową i ataki. Ponadto konieczne było odpowiedzenie na pytania dotyczące urządzeń podłączonych do sieci, technologii oraz protokołów SCADA.

Portal Fedscoop donosi, że zbudowanie radiotelefonów przeciwzakłóceniowych, a także innych narzędzi do manipulacji widmem elektromagnetycznym jest obecnym celem wojska. Według Departamentu Obrony, technologie tego rodzaju mają kluczowe znaczenie dla udaremnienia wojny z Chinami, które są strategicznym konkurentem Stanów Zjednoczonych. Z kolei zgodnie z przewidywaniami amerykańskiego wojska, Chiny są bardzo zaawansowane technicznie w manewrach, przeprowadzaniu cyberataków, zagłuszaniu satelitów i zakłóceniach sieciowych na polu bitwy.