Amerykańska firma twierdzi, że jest gotowa do masowej produkcji baterii grafenowych

Udostępnij:

Firma Real Graphene z Los Angeles, założona w celu prowadzenia badań nad grafenem pod kątem zastosowań konsumenckich, ogłosiła, że jest gotowa do rozpoczęcia masowej produkcji grafenowych akumulatorów. Są ponoć gotowe do wdrożenia w smartfonach.

Nie jest jasne, jaką dokładnie technologię zamierza wykorzystać Real Graphene. Producent mówi tylko dość enigmatycznie o dodaniu grafenowego arkusza do klasycznych akumulatorów litowo-jonowych. Wiadomo, że Samsung w swych laboratoriach eksperymentuje z grafenowo-krzemionkowymi kulkami, które stosuje do produkcji anod i pokrywania niklowych katod właśnie w bateriach wywodzących się z Li-Ion. Jednak rozwiązanie z Los Angeles jest ponoć całkowicie autorskie.

Jak podaje Real Graphene, ich nowej generacji ogniwo o pojemności 3000 mAh można naładować 60-watową ładowarką od 0 do 100 proc. w zaledwie 20 minut. W przypadku zwykłych Li-Ion zajmuje to około półtorej godziny. Co więcej, akumulator gwarantuje ponoć pięciokrotnie wyższą żywotność od konwencjonalnych odpowiedników, szacowaną na 1500 cykli.

Przedsiębiorstwo nie ukrywa, że proponowana technologia grafenowa ma również wady. Po pierwsze, na tym etapie nie zwiększa pojemności w przeliczeniu na rozmiar akumulatora, a po drugie – wiąże się z wzrostem kosztów produkcji na poziomie około 30 proc. Mimo wszystko przedstawione parametry brzmią perspektywicznie. Teraz pozostaje czekać na producenta smartfonów czy innych niewielkich urządzeń mobilnych, który zdecyduje się na wejście we współpracę.