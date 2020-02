Amerykański urząd skarbowy chce od Facebooka 9 mld dolarów

Udostępnij:

"Facebook jest winien 9 mld w podatkach, po tym jak przeniósł swoje przychody do Irlandii" - uważa IRS, czyli amerykański urząd skarbowy. Przed sądem w San Francisco IRS rozpoczął się proces, w którym IRS domaga się od portalu społecznościowego zwrotu należnego podatku.

Informacja zbiega się w czasie ze staraniami europejskich krajów o wprowadzenie tzw. podatku internetowego, który miałby przede wszystkim uderzyć w amerykańskich gigantów, jak Facebook czy Google. Europejczykom chodzi o to, że nie otrzymują podatku od dochodów amerykańskich firm, które generują na starym kontynencie. Dlatego może się wydawać, że IRS chodzi o to samo, jest jednak inaczej.

W 2010 roku Facebookotworzył swoją globalną siedzibę w Irlandii, która oferuje korzystne warunki podatkowe dla korporacji. Facebook USA następnie sprzedał Facebookowi Ireland prawa do korzystania z nazwy, technologii i baz danych. W zamian za to Facebook Ireland płaci co roku Facebookowi USA opłaty licencyjne. Od 2010 do 2016 było to łącznie 14 mld dolarów.

Nie wiadomo za jaką kwotę Facebook USA pozwolił Facebookowi Ireland korzystać ze swojego logo i całej reszty, ale wg IRS cena była świadomie i znacznie zaniżona, i o to właśnie podał Facebooka USA do sądu.

Facebook argumentuje, że w roku 2010, gdy portal nie był jeszcze na giełdzie i nie miał swojej najlepiej zarabiającej usługi (reklam), rozwijanie Facebooka na świecie wiązało się z ryzykiem finansowym i dlatego kwota nie była wcale zaniżona. Rozprawa przed sądem San Francisco może potrwać do około miesiąca.