Amfetamina wraca do App Store, a Apple bije się w pierś

Po błędnym donosie o naruszeniu zasad App Store, gigant jednak zdecydował, że popularna aplikacja nadal będzie dostępna na rzeczonej platformie. Aplikacja Amphetamine jest dostępna w App Store od 2014 roku i jej głównym zadaniem jest zapobieganie przechodzenia komputerów Mac w tryb uśpienia.

Twórca Amphetamine zamieścił publikację na Twiterze, że firma Apple poinformowała go, iż naruszył wytyczne regulaminu platformy App Store. Pomimo, że aplikacja jest oferowana od 2014 roku. Jak dodał, apka nie ma nic wspólnego z zażywaniem narkotyków. Potwierdził także, że nie miał wpływu na dobór symboliki ilustrującej aplikację.

Niedługo po tym wydarzeniu – w ubiegłą sobotę – redakcja The Verge skontaktowała się z Apple w celu uzyskania komentarza w tej sprawie.

Ku zaskoczeniu, firma zmieniła swoje stanowisko i odwołała decyzję. Tak więc popularna i użyteczna aplikacja będzie mogła zachować aktualną nazwę oraz kontrowersyjne logo zawierające symbol tabletki.

Rychło w czas. Albo niezupełnie

Wracając do szczegółów sprawy, która wypłynęła, William C. Gustafson w zamieszczonych 1 stycznia postach na Reddicie i GitHubie, stwierdził, że gigant poinformował go, że ma dwa tygodnie na „usunięcie wszystkich odniesień do słowa amfetamina i usunięcie tabletki z ikony”. Jeśli tego nie zrobię, napisał Gustafson, 12 stycznia Apple usunie aplikację z App Store.

Gustafson potwierdził także, że The Verge odebrało w sobotę telefon z firmy Apple, który uwzględnił interwencję redakcji. „Redakcja zapytała telefonicznie firmę Apple, czy jej reakcja jest efektem skarg klientów, odpowiedź Apple brzmiała:„ Nie sądzę”, powiedział.

Reasumując całe zamieszanie, programista dodał, że „wydało mi się dziwne, że ten problem pojawił się znikąd". Według zapewnień, nie podjął próby aktualizowania logotypu, a roszczenie ze strony Apple'a mocno go zaskoczyło. I tak twórczy człowiek dostał nietypowy prezent z okazji Nowego Roku.

