26.05.2016 00:41 • Recenzja do wersji 21.0.305.0

To co mam do powiedzenia o tym CZYMŚ to tylko to, że wygląda faktycznie fajnie. Niestety nie mogę polecić nikomu tego rozwiązania. Program oparty o silnik ClamAV, który jest mówiąc delikatnie słabiusieńki. Może coś wykryje ale z pewnością będzie to zdecydowana mniejszość zagrożeń niż w rzeczywistości będzie w systemie.

Niedorzeczne według mnie jest to, że producent najpierw określał ten program jako darmowy! A od jakiegoś czasu jest to rozwiązanie płatne. No nieźle trzeba być zmanipulowanym, niedoświadczonym czy zdeterminowanym by zakupić licencję na niego. Nawet darmowy trial powiedzmy na 180 dni nie daje nam niczego bo co może ten program dać w zamian? Tylko ładną prezencję.

Ochrona w czasie rzeczywistym jest, tyle powiedzieć mogę. Jest ale co z tego wynika? Nic, bo aplikacja jest bardziej dziurawa niż szwajcarski ser. Przepuszcza wszystko.

Jak można żądać za to pieniędzy? To niedorzeczne, jeszcze wykorzystali najsłabszy możliwy silnik jaki jest. Ale nawet jeśli by otrzymał sygnatury od najpopularniejszych marek jak np. Avira, BitDefender, Norton, Kaspersky LAB to i tak dziurawa ochrona w czasie rzeczywistym nie uchroni nas przed niczym. Miałem ten program jakiś czas temu, testowałem i byłem zniesmaczony wynikami, polecam też poczytać na sieci czy obejrzeć jakieś testy który można kilkanaście znaleźć.

Może i ta aplikacja się nadaje jako program dla testerów którzy się nim ,,pobawią" i odłożą po testach.



Niestety nie nadaje się on nawet do podstawowej ochrony, nie warto na niego pieniążków wyrzucać, jest wiele ciekawych rozwiązań za free chociażby na DobrychProgramach i można sobie wybrać coś dużo dużo lepszego.



NETGATE Technologies s.r.o. nie popisał się tym programem, nie przedstawia według mnie żadnej wartości. Ale nie jest tak, że mają wszystko badziewne. Polecam zainteresować się ich zaporą ogniową, która nazywa się FortKnox. Wersja płatna 30 dniowa pozwala na pełne używanie wszystkiego w niej ale po wygaśnięciu triala, przechodzi automatycznie na wersję free (okrojoną).



Wracając do AV to polecam przejrzeć dział Antywirusy i poczytać tam o np. AVG, BitDefender Free AV, Comodo AV i innych ale tego w/w antywirusa nie tykać. Dla własnego bezpieczeństwa.



Moja finalna ocena to 1/5 ---> było by 0/5 ale 0.5 punktu jest za język polski w menu i drugie 0.5 punktu za elegancki wygląd.



Jednym słowem ZDECYDOWANIE NIE POLECAM TEGO ANTYWIRUSA NIKOMU, SZKODA CZASU NA NIEGO.