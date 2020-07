Pobierz program

Amnesia: Mroczny Obłęd to gra, która bez wątpienia zrewolucjonizowała swój gatunek. Spokojnie można powiedzieć, że nawet po latach od premiery, Amnesia wciąż przyprawia o gęsią skórkę i pozostaje wzorem dla innych produkcji typu survival horror. Gracz wcieli się w zupełnie bezbronną, słabą psychicznie postać, która – chcąc ujść z życiem – musi uciec z pełnego przerażających istot zamczyska.

Kryj się lub uciekaj

Postać budzi się na kamiennej posadzce, a jedyne zamglone wspomnienie jakie posiada to własne imię – Daniel. Z zawrotami głowy i paraliżującym poczuciem zagrożenia protagonista będzie musiał przemierzać ciemne korytarze zamku, aby wydostać się z tego koszmaru. Huki nagle otwierających się drzwi, krzyki z oddali, odgłosy kroków – wszystko to może być tylko stertą omamów... ale nie musi.

W Amnesia: Mroczny Obłęd gracz napotka na swojej drodze wiele niebezpieczeństw. Ciągła niepewność, czy usłyszany dźwięk jest tylko wynikiem słabej psychiki głównego bohatera, czy też prawdziwym ostrzeżeniem przed błąkającym się po korytarzach potworem powoduje, że napięcie praktycznie wcale nie opuszcza gracza.

Już po samym uruchomieniu gry dostajemy ostrzeżenie od autorów, by nie próbować walczyć. Jedynymi sposobami na przeżycie są: ukrywanie się w szafach czy innych zacienionych i niedostępnych dla oczu nieprzyjaciela miejscach lub zwyczajna ucieczka, która notabene nie zawsze bywa skuteczna.

Jednak w grze spotkać można nie tylko potwory. Na każdym etapie rozgrywki trzeba będzie rozwiązać zagadkę, aby móc przejść dalej – coś dopasować, coś uruchomić czy stworzyć z listy składników, których samemu należy poszukać. Ponadto, wspomnienia Daniela kawałek po kawałku wracają i z biegiem czasu klaruje się sytuacja, w jakiej bohater się znalazł oraz do czego tak naprawdę prowadzi cała fabuła.

W czasie gry nie można zapomnieć o dbaniu o zdrowie i stan psychiczny postaci. Spadek do zera w pierwszym przypadku powoduje śmierć i cofnięcie do ostatniego zapisu gry. Spadki drugiego powodują, że nad Danielem dużo ciężej jest zapanować, aż w końcu traci on przytomność.

Chociaż domyślna rozgrywka w Amnesia: Mroczny Obłęd jest przerażająca do szpiku kości, to istnieje też możliwość gry w trybie trudnym. Powoduje on, że wrogowie będą mogli dużo łatwiej wykryć gracza, źródła światła będą spotykane rzadziej, a spadek stanu psychiki do zera spowoduje śmierć. Dodatkowo niemożliwy jest autosave, a wykonywany przez gracza zapis gry będzie możliwy tylko po zapłaceniu kilkoma tinderboxami, potrzebnymi w czasie rozgrywki.

Minimalne wymagania: