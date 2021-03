Mariusz Składanowski — wyluzowany twórca serwisu Demotywatory.pl i wielu jemu podobnych

Jest to historia człowieka, który w przemyślny sposób stworzył w Polsce imperium serwisów rozrywkowych, na czele z kultowymi już Demotywatorami. Składanowski ma więc wielkie zasługi, jednak na siłę nie szuka poklasku, dlatego też nie jest powszechnie znany. Wypada więc choć trochę to zmienić, a ta biografia powinna w tym pomóc. Zatem jeżeli chcecie dowiedzieć się coś więcej o dokonaniach Mariusza Składanowskiego, przeczytajcie ten tekst. Myślę, że tę kilkuminutową lekturę uznacie za dobrze spożytkowany czas.

Lata wczesne

Mariusz Składanowski urodził się w 1976 roku w Pruszczu Gdańskim. Przyszły król polskiej satyry internetowej ukończył Technikum Łączności w Gdańsku, a następnie studiował ekonomię na Uniwersytecie Gdańskim. Składanowski w wywiadzie dla youtubowego programu MaturaToBzdura wyraził jednakże nie najlepsze zdanie o naszym systemie edukacyjnym. Zastrzeżenia te nie przeszkodziły mu jednak w uzyskaniu wyższego wykształcenia. Składanowski pod koniec studiów został grafikiem w WM Studio Projektowania Miasta, a już jako magister ekonomii podjął pracę w Wirtualnej Polsce. Wtedy poznał od kuchni, jak działa w pełni profesjonalny serwis internetowy. Składanowski był zatrudniony w rodzimym gigancie medialnym w latach 1999-2003. Z perspektywy czasu można zaś przyjąć, że angaż ten był dla niego poligonem doświadczalnym do zrobienia kariery w internetowej branży rozrywkowej.

Joe Monster, to od niego wszystko się zaczęło

Składanowski właśnie podczas pracy w WP założył swój pierwszy serwis internetowy. Chodzi tu o legendarny Joe Monster. Składanowski przywołał go do życia w grudniu 2000 roku, dzięki czemu jest najstarszym serwisem humorystyczno-obrazkowym w Polsce. Joe Monster szybko zyskał sporą popularność, publikując satyryczne i prowokacyjne materiały (obrazki, filmiki, blogi). Stan ten trwa natomiast już od ponad 20 lat.

Wczoraj

... i dziś

Powoduje to, że serwis Składanowskiego już od dwóch dekad jest wysoko notowany w krajowym rankingu Alexa. Jednak już kilkanaście lat temu przestało mu to wystarczać i zaczął rozmyślać nad stworzeniem serwisu rozrywkowego, którego jeszcze w naszym kraju nie było.

Demotywatory = dzieło życia

Dlatego Składanowski postanowił na całkowitą niezależność i samodoskonalenie siebie. To spowodowało, że 18 lat temu rozstał się z Wirtualną Polską, a następnie podjął specjalistyczne szkolenia. I tak między 2004 a 2005 rokiem odbył Roczne Studium Trenerów NLP i Przywództwa „Praeceptor”, a w latach 2006-2007 dokształcał się na podyplomowych studiach w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie.

Fot: LinkedIn

Następnie Składanowski opracował generator parodystyczny do tworzenia obrazków z napisami. Było to pierwsze w naszym kraju narzędzie do tworzenia demotywatorów z samego założenia będących przeciwieństwem propagandowych PRL-owskich plakatów motywacyjnych i korporacyjnych amerykańskich motywatorów. Zresztą do tego odnosiła się odezwa tego generatora autorstwa Składanowskiego:

Dawno, dawno temu, kiedy w Polsce szalał socrealizm i pełno było plakatów o pracy, socjalizmie, bhp i amerykańskich sabotażystach zrzucających stonkę, to wielkich amerykańskich korporacjach zadomowiły się Motywatory. Takie PLATKATY MOTYWUJĄCE z obrazkiem oraz podnoszącym morale tekstem. Wisiały sobie na ścianach sal konferencyjnych i na korytarzach. Pojawiły się w jednej firmie, potem drugiej i trzeciej. Wkrótce były wszędzie i stawały się coraz bardziej nadęte, natrętne i coraz bardziej irytujące. Kawał ssącego shitu... Efekty, tego były takie, że parę osób się w końcu wkurzyło i powiedzieli sobie "Dość tyranii obrazków, które mówią mi jak mam myśleć. Stworzymy swoje plakaty, które pokażą to, co my naprawdę myślimy". Mało tego. Narodził się internetowy ruch oporu przeciwko banałowi - tak powstały DEMOTYWATORY. Teraz i ty możesz do niego dołączyć za pomocą naszego prostego narzędzia. Przekaż ważną myśl za pomocą słowa i obrazu i podziel się nią z innymi.

Składanowski, po stworzeniu tego nowatorskiego narzędzia, postanowił zakupić domenę demotywatory.pl. Przez kilka miesięcy umożliwiała ona każdej chętnej osobie wygenerowanie własnego demotywatora. W międzyczasie Składanowski zaczął współpracę z twórcą portalu Twojastara.pl. Ten zapomniany już portal o jakże prowokacyjnej nazwie przyczynił się do tego, że Demotywatory.pl przeistoczyły się z generatora obrazków w prawdziwy serwis internetowy. Składanowskiemu bowiem spodobała się jego forma działania, polegająca na tym, iż na ułożone jeden pod drugim obrazki można było głosować. Portal Twojastara.pl jednakże od zawsze był niszowy i szybko popadł wniwecz. Składanowski ulepszył więc trochę wygląd i funkcjonalność serwisu Demotywatory.pl, który światło dzienne ujrzał 5 kwietnia 2008 roku. Jednak jegoż pierwsze miesiące działania nie przyniosły odpowiedniej popularności — zresztą co widać najlepiej po niskiej punktacji tamtejszych demotów. Składanowski bolał też nad tym, iż na samym początku w większości reprezentowały one bardzo niski poziom. Aczkolwiek z każdym kolejnym miesiącem inwencja twórcza użytkowników zaczęła być coraz większa.

Składanowski miał przy tym sporego farta, albowiem niedługo potem demotywatory zyskały wielką popularność na Naszej Klasie (NK), która w latach 2009-2012 ciągle miała w naszym kraju wielomilionową społeczność. W tamtym czasie popularność serwisu wzrosła diametralnie. To spowodowało, że Demotywatory.pl ponad dekadę temu stały się najpopularniejszą polską witryną z treściami humorystycznymi.

Składanowski cały czas zawiaduje tym co dzieje się na Demotywatorach, acz korzysta z pomocy kilku innych redaktorów, którzy również dają najlepsze demoty na główną serwisu. Ekipa ta musi stosować ostrą selekcję, bo każdego dnia użytkownicy publikują setki demotywatorów. Składanowski zapewne jest zadowolony, że większość z nich reprezentuje odpowiedni poziom i prawie w ogóle nie zawierają wulgaryzmów. Stan ten najlepiej zaś pokazuje, że serwis ten przez lata nabrał obycia — a tym bardziej to cieszy, iż w większości użytkują go ludzie młodzi. Tendencja ta dotyczy zresztą wszystkich do tej pory działających serwisów Składanowskiego. Niewątpliwie jest to budującym symptomem, pokazującym, że choć często zawierają kontrowersyjne treści, to korzystają z nich w większości kulturalne osoby.

Konkretna punktacja... nie to co kiedyś.

Inne dzieła

W 2007 roku Składanowski założył firmę MSI, która zajmuje się prowadzeniem Demotywatorów i innych jego stron internetowych. Zdecydowana większość z nich kojarzy się z Monster Media Group. W grudniu 2011 r. Składanowski zostaje CEO tej internetowej grupą wydawniczej, z której wyłoniło się aż 27 serwisów rozrywkowych. 7 ciągle działa, a są to: Demotywatory.pl (2008-?), Faktopedia.pl (2013-?), Joemonster.org (2000-?), Mistrzowie.org (2010-?), Motokiller.pl (2011-?), Piekielni.pl (2010-?), Stylowi.pl (2012-?). 20 z nich zaś popadło wniwecz, a do tego nieszczęsnego grono należą serwisy: Atakklonow.pl (2010-2014), Analizersi.pl (2011-2016), Dawniejdzisiaj.pl (2010-2018), Eszechpolska.pl (?), Fabrykamemow.pl (2011-2018), Filmixxy.pl (2011-2015), Gifowisko.pl (2011-2013), Grajmy.pl (2013-2018), Komixxy.pl (2010-2020), Kotburger.pl (2009-2016), Machinaczasu.pl (2010-2012), Miloscimoja.pl (2011-2013), Popkorn.pl (2010-2012), Studentpotrafi.pl (2011-2016), Superbobas.tv (2011-2014), Tenajlepsze.pl (2011-2017), Wezsietato.pl (2011-2015), Wspaniali.pl (2012-2018) Wyciagamykarteczki.pl (2010-2018) i Wykresy.pl (2011-2014).

Jeśli chcesz zobaczyć lepiej, to wejdź w tabelkę.

Ponadto Składanowski we wrześniu 2012 roku razem z Sebastianem Leśniakiem przywrócił do życia markę „Pewex”, zakładając spółkę z o.o odpowiadającą za sklep internetowy Pewex.pl i powstały dwa lata później serwis Retro.pewex.pl. Sami widzicie, jest tego sporo, ale to nie wszystko bowiem należąca do Składanowskiego firma MSI odpowiada również za alternatywny magazyn Rebelianci.org (2012-?) oraz prowadziła kobiecą społecznościówkę — Samosia.pl (2010-2018). Daje to wszystko 31 serwisów internetowych, z których 10 ciągle działa. To czyni Mariusza Składanowskiego absolutnym monopolistą polskiej rozrywki internetowej — zwłaszcza obrazkowej. Aczkolwiek stworzył on też ceniony serwis modowy Stylowi.pl, w którym czytelniczki mogą znaleźć całą masę przydatnych artykułów i stylizacji.

Fot: LinkedIn

Z racji tego, że Składanowski zainicjował działalność, aż tak dużej liczby serwisów internetowych. Postanowiłem je wszystkie przedstawić w poniższym filmiku YouTube. Obraz ten twa ponad 8 minut i pokazuje z osobna wszystkie serwisy Składanowskiego — według podziału na działające i niedziałające. Posiadają one najczęsciej 3 zdjęcia: 1. przedstawia początkowy wygląd danego serwisu, 2. jak aktualnie wygląda (lub ostatnio wyglądał). 3. fanpage z ilością polubień i obserwacji (oczywiście, jeżeli dany serwis taki posiada). O tyle zachęcam Was do obejrzenia tego screenoscenopisu, gdyż sugestywnie pokazuje, że mimo, iż większość serwisów Składanowskiego ma rodowód obrazkowo-rozrywkowy, to prawie każdy z nich podczas swego działania porusza(-ł ) inną tematykę i ma (-miał) to „coś” co wyróżnia(-ło) go od innych.

Résumé

To wszystko czyni z Mariusza Składanowskiego człowieka sukcesu, który już od ponad dekady prowadzi cały zastęp stron internetowych od wielu lat poprawiających nam nastrój. Jego pozycja dalej jest mocna, albowiem Demotywatory.pl, Joemonster.org czy Mistrzowie.org ciągle generują miesięcznie miliony wyświetleń. Dzięki temu Składanowski może utrzymywać siebie i swoją rodzinę z samych przychodów z reklam. Jednak dla niego równie ważnym jest, że najpopularniejsze z jego serwisów i dzisiaj są ważnym medium opiniotwórczym w polskim internecie. Zresztą inne ciągle działające serwisy Składanowskiego także mają stałe grono setek tysięcy odbiorców. Szkoda tylko, że co trzeci przetrwał do obecnych czasów, ale z racji ich olbrzymiej liczby było to nieuniknione.

Przy okazji...

Jestem ciekaw jak Wy oceniacie armię serwisów rozrywkowych Składanowskiego? Bo jak mniemam w większości macie wyrobione zdanie na ten temat. Natomiast osobom chcących poczytać ciekawe wywiady z Składanowskim polecam lekturę tego udzielonego dla Wirtualnej Polski (z dnia 04.10.2011), a także portalu Wyborcza.pl (z dnia 09.10.2015). Z obydwu dowiem można się dowiedzieć o kulisach jego działalności w Demotywatorach i reszcie prowadzonych serwisów. To tyle na temat tej zacnej postaci. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszam zaś do lektury moich innych biografii opublikowanych na portalu Dobreprogramy.pl.