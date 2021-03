Nie działają zasoby zdjęciowe na Foter. Czy to koniec słynnego banku z darmowymi zdjęciami?

Nazwa tego serwisu zapewne jest znana osobom, które do swojej pracy potrzebują nieodpłatnie zdjęć dostępnych na licencjach Creative Commons. Są one o tyle przydatne, że gdy prowadzi się działalność niezarobkową, to można je kopiować i rozpowszechniać bez naruszenia praw autorskich. Foter przez wiele lat oferował olbrzymie zasoby tego typu fotografii — według zasady dla każdego coś dobrego. Ponadto w sporej ilości użyczał zdjęcia na licencji CC0, na mocy której można za darmo korzystać z wybranego foto bez podania autora oraz modyfikować je i rozpowszechniać, również w celach zarobkowych (np. na potrzeby artykułów redakcyjnych). Niedziwne więc, że serwis ten zaskarbił sobie wielką sympatię wśród ogromu osób, albowiem zdjęcia z jego przepastnego banku mogły bezpłatnie wykorzystać zarówno do celów niekomercyjnych, jak i komercyjnych.

Coś się stało

Foter ma zatem wielkie zasługi w umożliwianiu legalnego dostępu do grubych milionów najróżniejszych zdjęć dla całego zastępu twórców, w tym głównie zajmujących się publikowaniem artykułów oraz prowadzących tematyczne kanały na YouTube. Niestety jednak ostatnio odkryłem, że nie można korzystać z jego bogatych zasobów zdjęciowych. Kiedy bowiem próbuje się w wyszukiwarce Foter uruchomić jakieś hasło np. blogger, to po jego „zalupowaniu” pojawia się czysta karta (wcześniej był to błąd 502) i tak jest na przeglądarce Chrome, Mozilla, Opera i Microsoft Edge. O tyle to poważna sprawa, że stan ten trwa już od kilku tygodni, co można najlepiej sprawdzić na Web Archive - Internet Archive. Natomiast gdy się przejdzie na kategorie związane z wystrojem wnętrz, to wszystko działa bez problemu. Notabene nowa strona główna Foter zdecydowanie bardziej kojarzy się z tą tematyką niż bankiem zdjęciowym. Tak więc można wydedukować, że serwis ten nastawia się już tylko na tematykę wnętrzarską, porzucając bank zdjęciowy, który przez lata był jego wizytówką. Choć w tym przypadku mogą jednak to być przejściowe problemy techniczne — w co zresztą gorąco wierzę.

14 lat potęgi

Foter został uruchomiony we wrześniu 2006 roku. Jego założycielami są bracia Andrzej, Krzysztof i Witold Stawarz. Tak więc jeden z największych banków zdjęć w internecie założyli Polacy, o czym w naszym kraju się niestety milczy.

Bank zdjęć jest to agencja fotograficzna, udzielająca licencje na korzystanie z gotowych utworów takich jak: zdjęcia, grafiki, ilustracje, klipy wideo lub pliki audio na potrzeby reklamy, projektowania stron www, prasy, wydawnictw, jak również dla zastosowań prywatnych (np. dekoracje, blogi).

Foter szybko okazał się źródłem wysokiej jakości zdjęć bez tantiem oraz inspiracją dla m.in. dziennikarzy, blogerów i grafików. Z każdym kolejnym rokiem baza danych serwisu się powiększała i osiągnęła 335 milionów bezpłatnych zdjęć, które użytkownicy mogli pobierać bez potrzeby rejestracji. Podzielono je na dostępne do celów komercyjnych oraz nie komercyjne i wszystkie były objęte licencjami Creative Commons, które stanowią:

Zestaw wzorców umów licencyjnych, na podstawie których twórca udostępnia, pod określonymi warunkami, swój utwór objęty majątkowymi prawami autorskimi. Zasada „wszelkie prawa zastrzeżone” została tu zastąpiona zasadą „pewne prawa zastrzeżone”.

Pierwszą licencją tego typu jest wspomniana już CC0, która nie ma żadnych ograniczeń w użytkowaniu. Następna CC-BY, natomiast zezwala na używanie zdjęć (ich kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie), jednak wymaga podanie ich autora. Trzecia zaś to CC-NC – umożliwiająca kopiowanie, zmienianie i rozpowszechnianie zdjęcia, acz zakazująca użytkowania go w celach niekomercyjnych, czyli takich, które przynoszą pobierającej osobie jakiekolwiek zarobki.

Fot: Pixebay

Na serwisie Foter ten podział był bardzo czytelnie przedstawiony, a z każdym rokiem jego bank zdjęć był coraz bardziej przepastny. To spowodowało, że przez ponad 14 lat działalności zebrał ponad dwa miliony użytkowników. Serwis oferował im narzędzia do osadzania obrazów i wtyczkę WordPress do integracji na różnych platformach. Natomiast to było bardzo pomocne w użytkowaniu należącego do niego banku zdjęć.

Stopniowa zmiana oblicza

W 2012 roku na Foter zaczęły się także pojawiać inspirowane aranżacją zdjęcia nadesłane przez tysiące projektantów. Przez osiem lat grono to dostarczyło 1,5 miliona zdjęć, które wyselekcjonował zespół profesjonalnych kuratorów wnętrz. Zresztą w 2019 roku wraz z pojawieniem się nowej głównej strony serwisu powstało 12 kategorii związanych tematycznie z wystrojem wnętrz. Są one prowadzone przez kobiecy zespół ekspertów w dziedzinie projektowania i dekorowania, który na ich łamach oprócz umieszczania zdjęć eksponatów oferuje całą masę artykułów w jaki sposób urządzić swoje mieszkanie.

Jednak ja na Foterze najczęściej pobierałem fotografie dotyczące znanych postaci związanych głównie z technologią i historią. Zresztą z jego zbiorami zdjęć ludzi i archiwalnych dokumentów nie może się równać żaden inny bank zdjęć. Dlatego nowe dekoracyjne „dossier” Fotera w ogóle mnie nie interesowało, albowiem postrzegałem go tylko jako źródło wartościowych fotek — przeważnie bardzo dobrej jakości. Zresztą w internecie serwis braci Stawarzów głównie przez ten pryzmat jest postrzegany i widnieje prawie we wszystkich zestawach najlepszych banków zdjęciowych.

Takie fotki są nie do zdobycia na innych darmowych bankach zdjęć.

Co dalej?

Przyznam, że nurtuję mnie przyszłość serwisu Foter, a zwłaszcza to czy jego bank zdjęć będzie na nowo dostępny. Trzymam więc kciuki, aby niebawem znów można było o nim pisać w czasie teraźniejszym i jego 335-milionowa baza fotografii i ilustracji na nowo stała się czynna. Fakty są bowiem takie, iż reprezentował naprawdę najwyższy poziom na tle innych darmowych banków zdjęć. Dlatego przed dobre klika lat użytkowałem go na potrzeby swoich publikacji — a zwłaszcza biografii na Salon24. Tak więc mam nadzieję, że Foter nie podzieli losu nieistniejących już serwisów DarkWarez i SamiecWeb, o których w podobnym sposób pisałem. Tym bardziej, gdyż nie chciałbym znów jako pierwszy w kraju obwieszczać upadku kolejnego lubianego serwisu internetowego — bo Foter bez swojego banku zdjęć, to już nie to samo. Myślę zresztą, że w większości uważacie podobnie.

Fot: Pixebay

Na koniec

Polecam Wam dwa artykuły (1, 2), na których znajdziecie inne banki ze zdjęciami — w większości dostępne za darmo. Przy okazji też jestem ciekaw czy korzystaliście kiedyś z usług Fotera? No i z jakich innych tego typu serwisów pobieracie jeszcze zdjęcia?