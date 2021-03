Powrót Fotera, czyli najkonkretniejszy bank darmowych zdjęć znów działa w najlepsze

8 dni temu opublikowałem na blogu artykuł pt. „Nie działają zasoby zdjęciowe na Foter. Czy to koniec słynnego banku z darmowymi zdjęciami?”. Przyznam, że w tym czasie byłem pełen obaw czy ten bank zdjęć na nowo zacznie działać. Wszak jego wyszukiwarka była bezużyteczna już od blisko tygodnia, zatem sytuacja była mało wesoła.

Słowem wyjaśnienia

Jednak w dniu wydania tej publikacji skomentował ją na moim fanpage'u współzałożyciel serwisu Foter.com — Andrzej Stawarz. W swoim komentarzu, podając przyczyny niedziałania podlegającego mu banku zdjęciowego:

Dzięki za wzmiankę o Foterze :) Padliśmy ofiarą pożaru w OVH, pracujemy non stop nad przywróceniem wszystkiego.

Zajście to miało miejsce w nocy z 9 na 10 marca w Strasburgu, kiedy doszło do pożaru dwóch budynków w centrum serwerowym firmy hostingowej OVH stanowiących jedno z czterech znajdujących się w tym miejscu centrów danych. Pożar ten spowodował awarię wiele serwisów korzystających z tej infrastruktury na całym świecie, w tym banku zdjęć na Foter.com. Co ciekawe to już druga poważna awaria strasburskich serwerów OVH, wcześniejsza miała bowiem miejsce w 2017 roku z powodu problemów z zasilaniem w serwerowniach. W Polsce wtedy przez jakiś czas nie działały tak znany serwisy, jak: Wirtualnemedia.pl, Salon24.pl, Kwejk.pl czy Niezalezna.pl.

Fot: Shutterstock

Tak czy inaczej

Bank zdjęć na Foter.com znów działa i dalej oferuje dostęp do 335 milionów darmowych zdjęć. Odkryłem to wieczorem 21 marca, czyli dostałem świetny prezent na pierwszy dzień wiosny razem z ponad 2-milionowa rzeszą użytkowników jego wielkich zasobów zdjęciowych. O tyle wyczekiwany, że nie można było korzystać z nich przez prawie 12 dni. Jednak to już przeszłość i na nowo można korzystać z unikatowych galerii zdjęć — tak jak choćby w przypadku ogromnej ilości fotek Linusa Torvaldsa.

Zatem bank zdjęć na Foter wygrał walkę z tą poważną awarią i znów w kategorii banków zdjęciowych reprezentuje najwyższy poziom — co zresztą czyni już od ponad dekady. Widać to najlepiej w kategorii zdjęć ludzi, miast i urządzeń, gdzie na głowę biję taki Pixebay czy Pexels. Zważywszy na zaistniały przebieg faktów, można więc stwierdzić, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

Na koniec

Jestem ciekaw czy znacie jeszcze jakiś bank zdjęć typu tego z Foter? Bo ja kojarzę tylko Wikimedia Commons, a wypróbowałem już blisko 20 banków zdjęciowych. Ale zawsze mogłem jakiś przeoczyć — toteż pytam.