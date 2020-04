AnTuTu publikuje listę najwydajniejszych smartfonów z Androidem na rynku

Udostępnij:

Oto najmocniejsi z najmocniejszych oraz... najmocniejsi z nie najmocniejszych.

Nowy ranking został przygotowany na podstawie danych zebranych od 1 do 31 marca 2020 roku. Uwzględnia nie najwyższe, lecz uśrednione wyniki. Autorzy raportu zapewniają, że pod uwagę wzięte zostały modele przetestowane przynajmniej 1000-krotnie, co tłumaczy brak obecności smartfonów, które jeszcze nie trafiły do regularnej sprzedaży (np. Huaweia P40 Pro).

Istotne jest też to, że uwzględnione zostały wyłącznie smartfony z Androidem. Twórcy AnTuTu wielokrotnie argumentowali, że istnieją zbyt duże różnice względem mierzenia wydajności iPhone'ów, dlatego ranking jest jednoplatformowy.

AnTuTu: najwydajniejsze flagowe smartfony w marcu 2020

TOP 10 prezentuje się tak:

Samsung Galaxy S20 Ultra (Snapdragon 865, 12/256 GB) - 562 262 pkt.; Samsung Galaxy S20+ (Snapdragon 865, 12/256 GB) - 549 904 pkt.; Samsung Galaxy S20 Ultra (Exynos 990, 12/128 GB) - 519 297 pkt.; Samsung Galaxy S20+ (Exynos 990, 12/128 GB) - 516 138 pkt.; ASUS ROG Phone 2 (Snapdragon 855+, 12/512 GB) - 510 080 pkt.; Samsung Galaxy S20 (Exynos 990, 8/128 GB) - 502 688 pkt.; Samsung Galaxy S20+ (Exynos 990, 8/128 GB) - 502 264 pkt.; OnePlus 7T (Snapdragon 855+, 8/256 GB) - 495 917 pkt.; Realne X2 Pro (Snapdragon 855+, 12/256 GB) - 484 929 pkt.; OnePlus 7 Pro (Snapdragon 855, 8/256 GB) - 478 644.

Ranking został zdominowany przez Samsunga. Warto jednak zauważyć na duże różnice w wydajności modeli napędzanych przez Snapdragona 865, a tych z Exynosem 990. Po raz kolejny potwierdza się, że do Europy skierowane zostały gorsze wersje.

Ponadprzeciętnie dobrze wypadł ASUS ROG Phone 2, który - mimo nie najświeższego już Snapdragona 855+ - znalazł na piątej pozycji. Połączenie dobrej optymalizacji, wydajnego chłodzenia i dużej ilości pamięci operacyjnej sprawiło, że ubiegłoroczny smartfon wypadł lepiej nawet od części S-dwudziestek.

AnTuTu: najwydajniejsze smartfony ze średniej półki w marcu 2020

Twórcy raportu przygotowali osobny ranking, w którym umieścili mniej wydajne urządzenia. Oto on:

Redmi Note 8 Pro (Helio G90T, 6/128 GB) - 292 510 pkt.; Xiaomi Mi Note 10 Pro (Snapdragon 730G, 8/256 GB) - 268 759 pkt.; Xiaomi Mi 9T (Snapdragon 730, 6/128 GB) - 265 231 pkt.; Samsung Galaxy A71 (Snapdragon 730, 6/128 GB) - 265 041 pkt.; Realne X2 (Snapdragon 730G, 6/64 GB) - 265 028 pkt.; Xiaomi Mi Note 10 (Snapdragon 730G, 6/128 GB) - 264 493 pkt.; Samsung Galaxy A80 (Snapdragon 730, 8/128 GB) - 250 658 pkt.; Realme Q (Snapdragon 712, 8/128 GB) - 233 869 pkt.; Realne XT (Snapdragon 712, 8/128 GB) - 232 178 pkt.; Xiaomi Mi 9 SE (Snapdragon 712, 6/128 GB) - 226 183 pkt.

Prawdę mówiąc o ile porównywanie wydajności najmocniejszych smartfonów na rynku ma w mojej ocenie sens, o tyle zestawianie telefonów średniopółkowych wymaga przemyślanego podejścia do tematu, czego tutaj trochę zabrakło.

Pojęcie "mid-range" jest bardzo elastyczne. AnTuTu za telefon ze średniej półki zdaje się traktować taki, który nie ma układu z segmentu premium. Czy takie podejście ma sens? Cóż, niekoniecznie.

Drugie miejsce w rankingu zajął Xiaomi Mi Note 10 Pro, który w naszym kraju startował z poziomi 2699 zł. W dniu premiery był on droższy niż OnePlus 7T (2649 zł), który zaliczany jest do flagowców. Mocniejszy smartfon trafił więc do mniej korzystnego rankingu tylko dlatego, że ma lepsze podzespoły.

Ciekawe jest jednak to, że - wbrew temu, czego można by oczekiwać - pozycja w rankingu wydajności smartfonów ze średniej półki bynajmniej nie jest definiowana przez cenę. Pierwsze miejsce zajął Redmi 8 Pro, który jest ponad dwukrotnie tańszy od Mi Note'a 10 Pro z pozycji drugiej.

Najnowszą wersję aplikacji AnTuTu na Androida i iOS znajdziecie w naszej bazie programów.