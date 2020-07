Android 10 zdobywa rynek szybciej niż poprzednicy. Są oficjalne dane

Udostępnij:

Android 10 pojawia się w kolejnych smartfonach szybciej niż jego poprzednie wersje. Google podsumował na swoim blogu, jak innowacje wprowadzone w ostatnim czasie do Androida wpłynęły na tempo jego aktualizacji i wymienia tu na pierwszym miejscu Project Treble.

W uproszczeniu chodzi o oddzielenie frameworka Androida od innych modyfikacji, które są do niego wprowadzane przez producentów sprzętu. O Project Treble po raz pierwszy słyszeliśmy w 2017 roku, a dzisiaj według Google'a można obserwować jego zalety. Android 10 szybciej zdobywa rynek niż Android 9 czy 8 – po 5 miesiącach od premiery działał w 100 milionach urządzeń.

Tempo wdrażania Androida 10 na tle poprzednich wersji systemu, źródło: Google.

Project Treble to jednak nie wszystko. Stosunkowo szybkie wdrażanie Androida 10 to zasługa także innych zmian. Google wspomina o udostępnieniu czystego obrazu Androida (GSI), który ułatwia deweloperom testowanie oraz wdrożeniu aktualizacji komponentów i mechanizmów zabezpieczeń przez Sklep Play. Jako przykład tych ostatnich podawane jest uruchomienie API związanego ze śledzeniem rozprzestrzeniania się COVID-19. Interfejs trafił do 2 miliardów urządzeń w ciągu 4 tygodni.

Jeśli tempo zmian zostanie zachowane, już niedługo będziemy mogli obserwować jeszcze większe wzrosty. Android 11 pojawi się na rynku w drugiej połowie 2020 roku i w świetle przedstawionych przez Google'a wykresów można oczekiwać, że jeszcze szybciej trafi do użytkowników. Ciekawe czy i kiedy Android dorówna w tym kontekście iOS-owi, który do znakomtej większości iPhone'ów na rynku trafia w zaledwie kilka miesięcy od premiery.