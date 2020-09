Android 11 Go. Google obiecuje niesamowitą wydajność na słabszych telefonach

Udostępnij:

Google właśnie zapowiedziało Android 11 Go Edition, wersję najnowszego systemu operacyjnego skierowaną dla posiadaczy mniej potężnych smartfonów.

Osoby posiadające telefony z maksimum 2 GB pamięci RAM mogą być nim szczególnie zainteresowane. Przyjrzyjmy się, jaką wydajność i funkcjonalność obiecała firma Google.

Ma być przede wszystkim szybciej – producent chwali się, że aplikacje będą uruchamiać się o 20 procent szybciej niż na Android 10 Go. Zyskamy do 270 MB dodatkowej pamięci RAM i w praktyce powinniśmy być w stanie płynnie działać na telefonie z trzema-czterema aplikacjami w tle.

Ponadto Android 11 Go będzie nam dostarczał takich nowości, jak: grupowane powiadomienia z komunikatorów, a także jednorazowe potwierdzenia zgody na wykorzystywanie kamery lub mikrofonu.

Co więcej, Android 11 Go wprowadzi także system nawigacji gestami, który został już wcześniej wprowadzony w Android 11. Jeśli chodzi o dostępność, nie ma jeszcze oficjalnej listy.

Jednak jak podaje portal XDA-developers, w tym momencie na rynku jest 367 urządzeń mobilnych, które posiadają maksymalnie 2 GB RAM-u i mają Android 10 na pokładzie (albo jako aktualizacja albo domyślnie). Aktualizacja z Android 10 Go do Android 11 Go ma trafić już w przyszłym miesiącu.